La princesa Mako de Japón renuncia a su millonaria dote por amor

La princesa Mako de Japón ha tomado una drástica decisión con respecto a su futuro. La joven royal, hija del príncipe heredero Fumihito y la princesa Kiko, decidió rechazar la millonaria ayuda económica de 150 millones de yenes (poco más de un millón 300 mil dólares) que el Estado otorga a las mujeres de la Familia Imperial que abandonan la Casa Real cuando contraen matrimonio, según los medios japoneses. De acuerdo con ¡HOLA! España, Mako, de 29 años, se casará en octubre próximo con su pareja Kei Komuro, quien no pertenece a la realeza. La sobrina del emperador Nahurito de Japón y su novio, causaron un gran revuelo en 2017 al anunciar su compromiso.

La princesa Mako y su novio, Kei Komuro, anunciaron su compromiso en 2017

El matrimonio de la princesa con un plebeyo conlleva su desvinculación de esta institución, según la Ley de la Casa Imperial, que también concede de forma exclusiva a los varones los derechos sucesorios al Trono de Crisantemo.

La partida de Mako de la Casa Real se da en medio de un complejo escenario para la Familia Imperial nipona, la cual está en declive debido a la escasez de varones para presidir el torno. Además de ello, varios medios japoneses han indicado que la familia de Komuro, es específico su madre, se encontraría en medio de un litigio financiero.

La princesa renunció al apoyo millonario que se les da a las mujeres de la Casa Real cuando se desvinculan de la institución

Tras aplazar su boda en dos ocasiones por diversos motivos, entre ellos la pandemia, ahora la pareja al fin se dará el ‘sí, acepto’, sin embargo, parece que no habrá ninguna ceremonia formal. En cuanto se confirme el enlace, Mako se convertirá en la primera integrante femenina de la Familia Imperial en romper con las tradiciones de rechazar la ayuda económica y de no llevar a cabo los ritos imperiales, como el Nosai no Gi -ceremonia de compromiso oficial en la que los allegados de los novios intercambian obsequios- ni tampoco el Kokki no Gi -jornada en la que se anuncia la fecha oficial de la boda y visitan al emperador y la emperatriz.

Se tiene previsto que, tras su enlace, la pareja se mude a Nueva York, que es donde Komuro reside desde hace dos años y donde tiene previsto ejercer como abogado.

Kei Komuro llega a Japón

En las últimas horas, medios nipones reportaron la llegada del prometido de la princesa Mako a Japón, luego de dos años de no pisar dicho país. The Japan Times indicó que Komuro está de regreso en su país natal para ultimar los detalles de su próxima boda, la cual se tiene prevista para el mes de octubre. Sin embargo, antes de reencontrarse con su prometida, tendrá que hacer una rigurosa cuarentena de 14 días como medida preventiva para reducir cualquier riesgo de contagio de COVID-19.

