La princesa Charlene finalmente se reúne con sus hijos y Alberto de Mónaco en África

En julio, la princesa Charlene admitió a Channel24: “Ha sido un momento difícil para mí. Extraño muchísimo a mi esposo y mis hijos”. Agregó: “Lo que ha sido extremadamente difícil para mí fue cuando mi equipo médico me indicó que no podía regresar a casa para mi décimo aniversario de bodas. Alberto es mi roca y mi fuerza y sin su amor y apoyo no habría podido superar este doloroso momento”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.