Sarah Ferguson sale en defensa de su yerno Jack Brooksbank tras sus polémicas fotografías

Sarah Ferguson ha salido a defender a su yerno Jack Brooksbank, luego de que se hicieran virales las fotografías en las que aparece junto a tres mujeres en un yate, en Capri. En su participación en The One Show de BBC One, la Duquesa de York insistió en que el esposo de su hija, laprincesa Eugenia, estaba “haciendo su trabajo” .

La Duquesa de York sale en defensa de su yerno, luego de ser fotografiado con tres mujeres en un yate, en Capri

“Jack, quien estaba en la página principal, es un hombre de gran integridad. Él es una de mis personas favoritas, de hecho lo llamo James Bond”, dijo Sarah, según recoge el MailOnline. “Él es justo un superhéroe en mi libro, es un gran padre, un esposo fabuloso y nunca está al frente de la casa, siempre le gusta estar detrás”.

Ella continuó, “Así que para ellos, para hacer esta historia completamente fabricada, él trabaja como embajador de Casamigos, y él estaba haciendo su trabajo, así que creo que es realmente importante que lo aclaremos por el bien de Jack”.

Sarah se refirió al esposo de la princesa Eugenia como un ‘gran padre’ y un ‘esposo fabuloso’

De acuerdo con el MailOnline, Jack estaba acompañado en el bote por las modelos Maria Buccellati y Erica Pelosini, así como la antigua editora de la revista Glamour,Rachel Zails, quien ahora es directora global de Casamigos. Una fuente cercana a Jack dijo previamente a The Mail on Sunday que la princesa Eugenia no estuvo con su esposo en ese viaje de negocios en Capri porque él estaba ahí “para trabajar” en la gala de verano de Casamigos x Unicef.