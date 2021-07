Develan estatua de la princesa Diana en el que hubiera sido su cumpleaños 60

Debajo de la estatua hay un pedestal grabado con el nombre de la fallecida princesa así como la fecha de la inauguración. Frente a la figura de bronce, hay un adoquín grabado con un extracto del poema La medida de un hombre (The Measure of A Man), que se incluyó en el servicio conmemorativo de Diana en 2007: “Estas son las unidades para medir el valor / De una mujer como mujer, independientemente de su nacimiento / No, ¿cuál era su posición social? / ¿Pero ella tenía corazón? / ¿Cómo interpretó el papel que Dios le dio? “

La estatua de la princesa Diana fue solicitada por sus hijos en 2017 para conmemorar el 20° aniversario de su partida. William y Harry querían que, con la estatua, se reconociera el impacto positivo de su madre en el Reino Unido y el resto del mundo, y para ayudar a futuras generaciones a entender el significado de su lugar en la historia.