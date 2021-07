Esta es la razón por la que el príncipe Carlos no estará en el homenaje a Diana de Gales

El historiador Robert Lacey, gran conocedor de la Casa Real británica compartió que Harry tiene toda la intención de acercarse de nuevo a su hermano. “Harry les ha dicho a sus amigos que le gustaría reconciliarse, pero creo que, para que eso suceda, William necesita estar seguro de que no van a dar más entrevistas“, comentó Robert Lacey a HELLO! “Debe recuperar la confianza, ya que no se puede llegar a una reconciliación a menos de que puedan discutir las cosas en privado”.

