¡Ya nació! Meghan Markle y el príncipe Harry dan la bienvenida a Lilibet, su segundo bebé

Meghan Markle y el príncipe Harry le dieron la bienvenida a su hija Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor el pasado viernes 4 de junio a las 11:40 a.m. Un portavoz de los duques de Sussex confirmó la noticia el domingo: “Es con gran alegría que el príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, le den la bienvenida al mundo a su hija, Lilibet” Lili ”Diana Mountbatten-Windsor. “Lili nació el viernes 4 de junio a las 11:40 a. M. Bajo el cuidado de confianza de los médicos y el personal del Santa Barbara Cottage Hospital en Santa Barbara, CA. Pesó 7 libras y 11 onzas. Tanto la madre como el niño están sanos y bien, y se están instalando en casa”, se lee en un informe publicado por nuestra revista hermana HELLO! UK

Los duques de Sussex revelaron el día de San Valentín que estaban esperando a su segundo hijo

“Lili lleva el nombre de su bisabuela, Su Majestad la Reina, cuyo apodo familiar es Lilibet. Su segundo nombre, Diana, fue elegido para honrar a su amada difunta abuela, la princesa de Gales. El duque y la duquesa les agradecen sus cálidos deseos y oraciones mientras disfrutan de este momento especial en familia”, complementa el comunicado.

Meghan y Harry revelaron el día de San Valentín que estaban esperando su segundo hijo. “Podemos confirmar que Archie se convertirá en hermano mayor. El duque y la duquesa de Sussex están encantados de estar esperando su segundo hijo”, dijo un portavoz del duque y la duquesa. La noticia del bebé de la pareja se produjo menos de un año después de que Meghan sufriera un aborto espontáneo.

La pareja real compartió el sexo de su segundo hijo durante su entrevista con Oprah Winfrey. “Es una niña”, dijo Harry. El duque admitió que fue “asombroso” ver el ultrasonido de su hija. “Simplemente agradecido de tener un hijo, cualquiera o dos hubiera sido increíble, pero tener un niño y luego una niña, quiero decir, ¿qué más se puede pedir?”, resaltó el príncipe. “Ahora tenemos a nuestra familia. Nosotros cuatro y nuestros dos perros”.

Archie Harrison, quien cumplió dos años en mayo, es oficialmente un hermano mayor

El duque y la duquesa dieron la bienvenida a su primer hijo, Archie Harrison, en 2019. La pareja le confirmó a Oprah a principios de este año que ya no tendrían más hijos después de su hija. “Dos son suficiente”, dijo Meghan.

Harry y Meghan, que ya no son miembros activos de la familia real, se alejaron de los deberes reales en 2020 y se mudaron a California, donde ahora residen en Montecito. En su serie de Apple TV + y la de Oprah llamada The Me You Can’t See, Harry dijo: “Hacer este movimiento fue realmente aterrador, como en cada oportunidad posible, las fuerzas que trabajaban en contra nuestra intentaron hacerlo imposible. ¿Esperaba encontrarnos en esta situación tan rápidamente? No, creo que hemos hecho un buen trabajo”.