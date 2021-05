Los nietos de la princesa Diana tienen diferentes nombres para ella y así la conocen

Los hijos del príncipe William y el príncipe Harry nunca tuvieron la oportunidad de conocer a su abuela paterna, la princesa Diana, pero saben quién es y se refieren a ella por diferentes nombres. El duque de Sussex reveló en su serie de Apple TV +, The Me You Can’t See, que una de las primeras palabras de su hijo Archie Harrison fue “abuela” (grandma).

©Sussex Royal



La princesa Diana es conocida como la abuela Diana para Archie

“Tengo una foto en su vivero y fue una de las primeras palabras que dijo, aparte de ‘mamá’, ’papá’, fue ’abuela’. ’Abuela Diana’”, dijo Harry. “Es la cosa más dulce, pero al mismo tiempo, me entristece mucho porque ella debería estar aquí”.

Mientras Archie llama a la princesa de Gales “abuela Diana”, los hijos del duque y la duquesa de Cambridge se refieren a ella como ”abuelita Diana”. Cada Día de la Madre, el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis hacen tarjetas para su padre recordando a la princesa del pueblo.

“Querida abuelita Diana”, escribió la princesa Charlotte en su tarjeta de 2021. “Estoy pensando en ti en el Día de la Madre. Te quiero muchísimo. Papá te extraña. Con mucho amor, Charlotte”. Mientras tanto, el príncipe George escribió: “Querida abuelita Diana: Feliz, feliz día de la madre. Te quiero mucho y pienso en ti siempre. Enviando mucho amor, George”.

©Getty Images



Los niños de Cambridge se refieren a la difunta Princesa de Gales como Granny Diana

El príncipe William ha hablado anteriormente sobre mantener viva la memoria de su madre para sus hijos al “contarles constantemente sobre la abuelita Diana”. En el documental de 2017 Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, expresó: “Tenemos más fotos de ella en la casa y hablamos un poco sobre ella”.

El duque de Cambridge agregó: “Es difícil, porque obviamente Catherine no la conoció, así que no puede proporcionar ese nivel de detalle, pero lo hago yo, habitualmente acuesto a George y Charlotte, hablo de ella y trato de recordarles que hay dos abuelas, que había dos abuelas, en sus vidas y por eso es importante que sepan quién era y que existió”.