Los príncipes William y Harry reaccionan a la investigación de los engaños de la BBC a la princesa Diana

Luego de que se diera a conocer que la princesa Diana fue engañada para conceder la controversial entrevista al periodista Martin Bashir, los príncipes William y Harry reaccionaron a la información concluyente sobre la entrevista, la cual fue emitida en noviembre de 1995 por el programa Panorama de la BBC. El Duque de Cambridge aseguró que la BBC “le falló” a su madre y que la entrevista alimentó su “paranoia”. En tanto, el Duque de Sussex afirmó que Diana “perdió la vida” por “prácticas inmorales”.

©GettyImages



La entrevista se transmitió en noviembre de 1995 a través de Panorama de la BBC

La investigación en torno al encuentro entre Martin Bashir y Diana de Gales comenzó luego de que Channel 4 realizara un documental revelando nuevos detalles sobre la polémica entrevista, en la que la princesa habló sin rodeos sobre las infidelidades en su matrimonio. De acuerdo con las pesquisas, en dicho espacio televisivo se hacía referencia a unos estados de cuenta falsos en los que se mostraban pagos a diferentes miembros del Palacio de Kensington, así como a personas cercanas a Diana, como su exsecretario privado Patrick Jephson, al Jefe de Seguridad y al príncipe Carlos. Estos documentos habrían sido mostrados a Charles Spencer, el hermano de Lady Di, con e propósito de que Martin Bashir concretara la entrevista con la princesa.

©GettyImages



La princesa Diana habría sido engañada por Bashir con documentos falsos y tras mostrárselos, ella accedió a la entrevista

De hecho, habría sido el propio Charles Spencer quien habría solicitado la investigación formal sobre las prácticas periodísticas mediante las cuales se obtuvo dicha entrevista. Aunque la BBC confesó que de existir esos no documentos no habrían tenido ninguna influencia en la decisión de la princesa Diana, finalmente accedieron a encargar una investigación interna, misma que se llevó a cabo por el juez retirado Lord Dyson.

Dyson determinó que la madre de los príncipes William y Harry fue engañada para conceder la entrevista mediante pruebas falsas. Además de ello, en el informe se detalla que ella no se negaba a hablar públicamente con algún profesional de confianza, pero que Bashir no habría sido elegido si no hubiera sido por los documentos que utilizó. Esto significa un duro golpe para el periodista, pero también para la cadena televisiva a la que algunos medios británicos ya han criticado por su falta de “transparencia” e “integridad”.