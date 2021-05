El príncipe William se vacunó contra COVID-19, ¡y sus fans quedaron sorprendidos!

Sin embargo, según los informes, William decidió no revelar su diagnóstico porque no quería alarmar a la nación. “La Reina pronunció su discurso de ‘Nos volveremos a encontrar’, y él simplemente no quería preocupar a la gente”, explicó la fuente. ”Sintió que estaban sucediendo cosas más importantes en el país”. Las cuentas de las redes sociales de la pareja real no indicaron si la duquesa de Cambridge también recibió su primera dosis esta semana

