El príncipe Harry revela que quería dejar la familia real desde que tenía 20 años

Tras su comentada entrevista con Oprah Winfrey, en marzo pasado, el príncipe Harry continúa haciendo reveladoras confesiones. En esta ocasión, el hijo menor del príncipe Carlos y la princesa Diana compartió que sus intenciones de dejar la familia real no eran algo reciente, sino que desde una edad temprana deseó dejar la realeza, pues el deceso de su madre lo impactó en gran medida e incluso, influyó en su decisión.

En su participación en el podcast The Armchair Expert de Dax Shepard, junto con Monica Padman, Harry compartió que a los 20 años se dio cuenta de que no quería tener un trabajo como miembro de la realeza en su etapa adulta.

Dichas declaraciones se dieron luego de que el anfitrión lo cuestionara sobre su sentir al visitar países del Commonwealth que no tienen el mismo nivel de desarrollo que el lugar donde reside. “Es el trabajo, ¿verdad? Sonríe y aguanta, sigue adelante”, dijo el nieto de la reina Isabel. “Cuando tenía 20 años, era un caso de, ‘no quiero este trabajo, no quiero estar aquí, no quiero estar haciendo esto, mira lo que le hizo a mi mamá’”.

©GettyImages



La muerte de su madre, la princesa Diana, fue un parteaguas en su vida, pues empezó a cuestionarse muchas cosas sobre su papel en la realeza

Confesó que llegó a pensar que nunca podría establecerse, mientras fuera parte de los royals, pues temía que todo lo vivido con su madre volviera a suceder. “¿Cómo voy a asentarme, tener una esposa y una familia, cuando sé que va a suceder de nuevo?”, contó Harry. “Porque lo sé, lo he visto detrás del telón. He visto el modelo de negocio, sé cómo se ejecuta la operación y cómo funciona, y no quiero ser parte de esto”.