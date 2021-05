Harry y Meghan celebran el segundo cumpleaños de su hijo Archie en Santa Bárbara

Hace dos años nació el primer hijo de los duques de Sussex, Archie, y es por ello que su familia, la Familia Real británica, está de celebración. Sus padres, el príncipe Harry y Meghan Markle están recibiendo cientos de felicitaciones de familiares y amigos. En redes, hemos podido ver como los duques de Cambridge, al igual que la bisabuela del pequeño, la reina Isabel II y su abuelo, el príncipe Carlos han mandado una felicitación al pequeño Archie en su segundo cumpleaños.

Del mismo modo, hemos podido ver tiernas fotos de la Familia Real celebrando momentos importantes de la corona y dejando de lado sus desavenencias como el bautizo del pequeño y la presentación del mismo, han marcado la celebración de su segundo cumpleaños.

©GettyImages



Los duques de Sussex junto con su hijo mayor Archie

Archie va a celebrar su cumpleaños en California, donde se encuentran los duques de Sussex tras la renuncia de estos de los deberes reales. Además, el pequeño de tan solo 2 años, celebra su último cumpleaños como hijo único ya que en pocas semanas, se convertirá en el hermano mayor y celebrará con su hermanita su próximo aniversario.

Meghan y Harry han organizado una mini celebración para el pequeño. Se trata de una barbacoa que celebrarán en su casa, en Santa Bárbara, alrededor de la piscina en circunstancias completamente ajenas a la polémica que rodea al príncipe Harry y a Meghan.

Hace unos días vimos como la mamá del pequeño le hacia un regalo para toda la vida con el anuncio del libro redactado por ella bajo el título The Bench y que se trata de una historia que cuenta el vínculo entre padre e hijo a través de la mirada de una madre.

Tras el anuncio de la novela escrita por la exactriz, no ha tardado en surgir polémica en redes, ya que muchas cuentas le acusan de plagio con otra obra denominada The Boy on the Bench, de Corinne Averiss.

©Sussex Royal



Príncipe Harry y Meghan junto con Archie