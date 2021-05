La reina Máxima de Holanda de luto por la pérdida de un ser querido

La reina de Holanda, Máxima, se encuentra devastada tras conocer la muerte de uno de los hermanos de su madre, María del Carmen Cerruti. Su tío, Jorge Horacio Cerruti, con 76 años, fue contagiado del coronavirus. Jorge padecía cáncer desde hace mucho tiempo. La muerte del tío de Máxima se produjo el pasado 29 de abril en la ciudad de San Nicolás, Argentina. No obstante; no fue hasta el día 1 de mayo que decidieron llevar a cabo el funeral de Horacio. A pesar de su enorme tristeza y de las ganas de acompañar a su familia, Máxima Zorreguieta, no ha podido darle el último adiós a su tío en Buenos Aires, debido a la pandemia y a las restricciones impuestas por sanidad. Actualmente no se puede entrar a Argentina.

Su tío, Horacio, residía en el campo, en San Nicolás; y es por ello por lo que Máxima pasaba con él largas temporadas. Veterinario y aficionado al polo, Jorge Horacio Cerruti, ha sido un hombre muy querido y respetado en su ciudad. Horacio ha dejado desconsolados a toda su familia, comenzando por su mujer, sus cuatro hijos y sus nueve nietos. Además de sus cuatro hermanas menores.

La reina Máxima de Holanda devastada por la muerte de su tío

Difíciles momentos personales

No es la primera vez que la reina de Holanda pierde a un ser querido. En junio de 2018, la monarca sufrió uno de los peores momentos de su vida. Su hermana, Ines Zorreguieta, con tan solo 34 años, tras sufrir una enfermedad mental, se quitó la vida. Esto fue, sin lugar a dudas, el acontecimiento más trágico para la familia de la reina.

Además, a esta enorme tristeza se sumó a la pérdida del papá de Máxima, Jorge Horacio Zorreguieta, quien falleció en 2017 a los 89 años de edad.

El padre y la hermana de Máxima de Holanda