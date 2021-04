La reina Isabel recibe un obsequio por su cumpleaños de parte de Meghan Markle y el príncipe Harry

Meghan Markle y el príncipe Harry tienen bien presente a la reina Isabel mientras celebra su primer cumpleaños en décadas sin su amado esposo, el príncipe Felipe. De acuerdo con HELLO!, publicación hermana de HOLA! USA, el Duque y la Duquesa de Sussex, así como su hijo Archie Harrison, enviaron sus mejores deseos a Su Majestad con motivo de su cumpleaños, el miércoles 21 de abril. HELLO! indica que los Duques le hicieron llegar a la Reina un regalo muy significativo con motivo de su día especial.

Meghan y Harry enviaron sus buenos deseos a la Reina por su cumpleaños 95, según los reportes

El príncipe Harry regresó a California un día antes del cumpleaños 95° de su abuela. El duque regresó a Reino Unido por primera vez en más de un año para acudir al funeral de su abuelo, el príncipe Felipe. Meghan, quien está a la espera de su segundo hijo, no acompañó a su marido debido a las órdenes de su doctor, quien le advirtió que no podía viajar. Aunque no estuvo presente, la Duquesa estuvo al pendiente de los servicios funerarios a través de una transmisión desde su hogar en Montecito.

La reina Isabel emitió un comunicado en el día de su cumpleaños, el cual es el primer mensaje que da luego de los servicios funerarios del Duque de Edimburgo. “Con motivo de mi cumpleaños 95, he recibido muchos mensajes de buenos deseos, los cuales aprecio demasiado”, se lee al inicio de su comunicado.

El funeral del príncipe Felipe se dio días antes del cumpleaños 95 de la reina Isabel

“Si bien como familia estamos en un período de gran tristeza, ha sido un consuelo para todos ver y escuchar los homenajes rendidos a mi esposo, de parte de quienes están dentro del Reino Unido, la Commonwealth y alrededor del mundo”, se lee en el mensaje de la reina. “Mi familia y yo queremos agradecerles por todo el apoyo y amabilidad que nos han mostrado en los últimos días. Nos ha conmovido profundamente y con ellos, seguimos recordando que Philip tuvo un impacto tan extraordinario en innumerables personas a lo largo de su vida”. La monarca firmó el mensaje como “Elizabeth R”.