Estos son los familiares de la reina Isabel que no irán al funeral del príncipe Felipe

Luego de que se diera a conocer la lista de los royals que sí asistirán al funeral del príncipe Felipe, este sábado 17 de abril, las ausencias de algunos integrantes de la familia real se ha hecho notar. Además de Meghan Markle, hay otros miembros que no estarán presentes en el último adiós a Felipe de Edimburgo. Pese a llevar una relación cordial con la Familia Real y de vivir en la casa familiar, el Royal Lodge de Windsor, Sarah Ferguson, duquesa de York, y exesposa del príncipe Andrés, no fue convocada al último adiós del que fuera su suegro. Sin embargo, se ha confirmado la asistencia del príncipe Andrés, así como de sus hijas, Beatriz y Eugenia de York, con todo y sus respectivos esposos, Edoardo Mapelli Mozzi y Jack Brooksbank.

Sarah Ferguson es madre de Beatriz y Eugenia de York

De acuerdo con el diario inglés The Sun, tanto Sarah como el príncipe Andrés han acompañado a la Reina en sus paseos diarios por Windsor, lugar en el que residen los tres, y donde el príncipe Felipe falleció el pasado 9 de abril. En unas imágenes publicadas por el Daily Mail se vio a la expareja saliendo en coche de los terrenos del Palacio, dejando ver que entre ellos existe una buena relación, a pesar de su separación en 1992.

El príncipe Andrés, duque de York, con Sarah Ferguson en el Royal Ascot de 2019

Aunque no acudirá a los servicios funerarios, debido a las restricciones del COVID-19, Sarah ha llevado a cabo el rigor de luto de la familia real y ha cancelado algunos compromisos públicos. Por ejemplo, el pasado 11 de abril tendría que haber participado en la presentación virtual de un libro, pero este compromiso fue pospuesto, al igual que otros eventos, pues en Reino Unido se dio comienzo a un periodo de luto.

Tras su separación y posterior divorcio del príncipe Andrés en 1996, Sarah Ferguson no tenía una relación cercana con su exsuegro, según revela HELLO! Con el resto de la familia, su lazo era cordial, sin embargo, en la boda de los Duques de Cambridge, en 2011, no fue invitada, mientras que en la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry sí formó parte de la lista de invitados, así como en el enlace de Lady Gabriella Windsor con Thomas Kingston en mayo de 2019.

Sarah Ferguson también ha sido partícipe en otros eventos de la familia real, como el Royal Ascot, al cual ha acudido acompañada por sus dos hijas. Además, se sabe que pasó gran parte del verano de 2019 en Balmoral.

¿Quién más no estará en el funeral?

Como se había reportado anteriormente, tampoco se contará con la presencia de Meghan Markle, pues su embarazo está muy avanzado y por recomendación de sus médicos no ha podido viajar a Reino Unido. También se sabe que Autumn Philips, exesposa de Peter Philips – el nieto mayor de la reina Isabel II y del príncipe Felipe—no estará presente y que se quedará en casa con sus hijos.