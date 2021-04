El Palacio de Buckingham revela la lista de asistentes para el funeral del príncipe Felipe

Los cuatro hijos y los ocho nietos del príncipe Felipe estarán presentes para despedirse del duque de Edimburgo en su funeral este fin de semana. El Palacio de Buckingham anunció la limitada lista final de invitados antes del servicio del sábado. Debido a las restricciones actuales de COVID-19 del Reino Unido, solo 30 invitados pueden asistir al funeral, incluidos la reina Isabel, el príncipe Carlos, la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo.

La monarca y sus cuatro hijos estarán, por supuesto, en el funeral el 17 de abril

Las nueras del monarca, Sophie, condesa de Wessex y la duquesa de Cornualles, además del yerno de Su Majestad, el vicealmirante Sir Timothy Laurence, se unirán a la reina y sus hijos en el funeral real ceremonial.

Todos los nietos del príncipe Felipe y sus cónyuges, con la excepción de Meghan Markle, también estarán presentes: el príncipe William, Kate Middleton, Peter Phillips, la princesa Beatriz, Edoardo Mapelli Mozzi, la princesa Eugenia, Jack Brooksbank, Zara Tindall, Mike Tindall, Lady Louise Windsor, James el vizconde Severn y el príncipe Harry, quien regresó al Reino Unido para el funeral.

Otros invitados incluyen a la hija de la princesa Margaret, Lady Sarah Chatto y su esposo Daniel Chatto, el hijo de Margaret, el conde de Snowdon, el duque de Gloucester, el duque de Kent, la princesa Alexandra, la condesa Mountbatten de Birmania y los parientes alemanes del príncipe Felipe: Bernhard, príncipe hereditario de Baden, el príncipe Felipe de Hohenlohe-Langenburg y el príncipe Donato, Landgrave de Hesse.

Los ocho nietos de Su Majestad asistirán al funeral de su abuelo

Los ausentes al funeral

Ninguno de los bisnietos del duque de Edimburgo no asistirá al servicio, ni tampoco Sarah Ferguson, la ex esposa de Peter Phillips, Autumn Phillips, el príncipe Michael y la princesa Michael de Kent y la duquesa de Sussex, quien está embarazada de su segundo hijo. y se le recomendó no viajar.