Meghan Markle no asistirá al funeral del príncipe Felipe

Meghan Markle no se unirá a la Familia Real Británica en el funeral del Príncipe Felipe, a realizarse el próximo sábado. El Palacio de Buckingham confirmó el sábado que la duquesa de Sussex, quien está embarazada de su segundo bebé, no viajará al Reino Unido por consejo de su médico. “El duque de Sussex planea asistir. Su médico le ha aconsejado a la duquesa de Sussex que no viaje. Así que el duque estará presente ”, dijo un portavoz real (a través de la revista People)..

Los Sussex, que residen en California con su hijo Archie Harrison, esperan a la cigüeña por segunda ocasión y esta vez les llevará a una niña, que nacerá este verano.

El funeral real ceremonial del duque de Edimburgo está programado para el sábado 17 de abril en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor. “Aunque los arreglos ceremoniales se reducen, la ocasión aún celebrará y reconocerá la vida del duque y sus más de 70 años de servicio a la Reina, el Reino Unido y la mancomunidad”, dijo un portavoz del palacio, según ABC News. Debido a las restricciones actuales de COVID-19 del Reino Unido, la lista de invitados está limitada a sólo 30 personas.

Si bien Meghan no asistirá, ella y Harry rindieron homenaje al príncipe Felipe el viernes tras la noticia de su fallecimiento. Los Sussex actualizaron su sitio web Archewell para honrar al abuelo de Harry con un mensaje que decía: “EN AMOROSA MEMORIA DE Su Alteza Real el Duque de Edimburgo 1921-2021”, y agrega: “GRACIAS POR SU SERVICIO... TE EXTRAÑAREMOS MUCHO”.

El duque de Edimburgo falleció el viernes 9 de abril en el Castillo de Windsor. Tenía 99 años. El Palacio de Buckingham anunció la muerte del “amado esposo” de la reina Isabel con una declaración que decía: “Es con profundo pesar que Su Majestad la Reina anuncia la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo“.

El comunicado continuó: “Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor. Se harán más anuncios a su debido tiempo. La Familia Real se une a personas de todo el mundo para lamentar su pérdida“.