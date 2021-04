Revelan que comentarios ‘racistas’ hacia Meghan Markle habrían sido fruto de una confusión

A través de su canal de YouTube, Lady Colin Campbell indicó que la royal que supuestamente habría tenido comentarios negativos hacia Meghan Markle y el color de piel de su hijo Archie Harrison , habría sido la princesa Ana, hija de la reina Isabel. En la reciente entrevista que Meghan y el príncipe Harry ofrecieron a Oprah Winfrey, ambos comentaron que había alguien de la familia real que estaba preocupado por el tono de piel de Archie. En ese entonces, la pareja decidió no revelar la identidad de ese familiar. Sin embargo, la propia Lady Campbell aseguró que las palabras de la princesa Ana fueron malentendidas por los Duques de Sussex.

El príncipe Harry, Meghan Markle y la princesa Ana

La socilaité de 71 años, quien ha escrito al menos cinco libros sobre la familia real británica, indicó fuentes cercanas a la corona británica le comentaron que la princesa Ana tenía ciertas reservas sobre la capacidad de Meghan Markle para desenvolverse correctamente como un miembro de la familia real, y que eso no tenía nada que ver con un tema racial. La hija de la reina Isabel –según Lady Colin Campbell—habría expresado que no sabía si el entorno cultural de Meghan Markle afectaría su desempeño como parte de la realeza, debido a la diferencias culturales e ideológicas entre los británicos y los estadounidenses.

Lady Campbell dio a conocer los detalles sobre las declaraciones de la princesa Ana

En su podcast Chatting with Lady C (en YouTube), la autora de libros dijo: “Harry decidió que, con el más mínimo indicio de cultura, se referían al color”. Lady Campbell, quien ha sido una dura crítica de los Sussex, agregó: “Harry fue con Meghan a contarle sobre esto, y ella lo redirigió al plano del color de la piel. Estamos ante personas que ansiosas por detectar un desaire donde sin duda no existe”.

Meghan y Harry llevan un año viviendo en California y están en la espera de su segundo hijo en común

Tras la entrevista de Meghan y Harry con Oprah Winfrey, transmitida por CBS el pasado 7 de marzo, el Palacio de Buckingham envió un comunicado en nombre de la reina Isabel . En dicho mensaje, la monarca de 94 años aseguró que el delicado tema familiar y todo lo revelado en la entrevista se discutiría en privado. “Toda la familia se entristece al saber todo el alcance de lo desafiantes que han sido los últimos años para Harry y Meghan. Los problemas planteados, en particular el de raza, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia los abordará en privado”, agregó la abuela de Harry.

Días después, el propio príncipe William se refirió a la conversación de su hermano y su cuñada cuando fue cuestionado por un reportero, durante un acto oficial. “No somos una familia racista”, dijo el Duque de Cambridge en su visita al centro educativo School12 en Stratford, lugar al que acudió acompañado por su esposa Kate Middleton.