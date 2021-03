Fans de Meghan Markle abarrotan la heladería dónde tuvo su primer trabajo

En cuanto a los dueños de Humphrey Yogart, dicen no recordar a Meghan como una de sus trabajadoras, pero igual se sienten orgullosos de ella. En su honor, hay una combinación llamada ‘Banana royale’, la cual tiene una base de helado de plátano con crema de maní y chispas de chocolate. Aunque no es un sabor oficial que forme parte del menú, el gerente de Huphfrey Yogart asegura que sus clientes no han dejado de pedirlo desde que salió la entrevista al aire. Según el sitio web Vulture, el nuevo sabor está inspirado en el gusto que Meghan tiene por el pan de plátano con chispas de chocolate, además de la afición de Harry por el sándwich de mantequilla de maní y jalea.

Y así la recuerdan sus excompañeros de trabajo...

Una antigua colega de Meghan en Humphrey Yogart la recordó con mucho cariño y en sus redes sociales compartió un curioso post sobre la relación laboral que tuvo con ella y escribió: “Las hermosa y valiente Meghan Marle y yo trabajamos en el adorable #humphreyyogart.... Ella tenía 14 y yo era una actriz de 24 años con un diploma , ¡pero ahí estábamos las dos! ¡Te quiero Meg! “.