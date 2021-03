Ni la reina Isabel ni su esposo hablaron sobre el tono de piel del bebé de Meghan Markle

Meghan Markle y el príncipe Harry por fin revelaron su lado de la historia sobre los años que formaron parte activa de los miembros de la Familia Real Inglesa. Sin embargo, hubo una declaración de la actriz de Suits que dejó a más de uno impactado. Y es que en su charla con Oprah Winfrey contó que durante su primer embarazo, alguien de la familia conversó con Harry sobre la preocupación del tono de piel con el que nacería su hijo, Archie Harrison. Sin embargo, ni ella ni el príncipe hablaron de la identidad de esa persona, creando un sinfín de especulaciones entre los seguidores de la realeza.

Meghan Markle y el príncipe Harry protegieron la identidad de la persona que hizo comentarios racistas sobre el bebé de la pareja

Un día después de la entrevista emitida el domingo pasado, la entrevistadora aseguró que no se trató de los abuelos de Harry, es decir ni de la Reina Isabel ni de su esposo, el príncipe Felipe.

Al preguntarle en CBS This Morning si Oprah tuvo otra charla con ellos sobre quién pudo protagonizar esa conversación, la presentadora explicó: “Harry no compartió la identidad conmigo, pero quería que estuviera segura de que no fue ni su abuela ni su abuelo quienes fueron parte de esta conversación”.

Durante las dos horas que duró la entrevista transmitida este domingo por CBS, Oprah cuestionó de manera directa a Meghan y Harry sobre quién hizo aquel comentario. La actriz, por su parte, no dijo nombre pues consideró que les haría daño.

Al unirse Harry a la conversación, el hijo menor de la fallecida princesa Diana y el príncipe Carlos no quiso ahondar en el tema. “Esa conversación jamás la voy a compartir”, dijo sin dudarlo. “Pero en ese momento estaba en shock”, agregó.

La presentadora dejó claro que no fue ni la reina ni su esposo quienes tuvieron esta conversación con Harry

Aunque Oprah intentó averiguarlo en más de una ocasión, la respuesta fue la misma: No. “No me siento cómodo compartiendo eso, pero fue al principio, sobre cómo luciría el bebé”, agregó. En retrospectiva, Harry confesó: “Era parte de las pistas, desde antes de casarnos, de que esto sería muy difícil”.

Harry aseguró que mantiene buena comunicación con su abuela

Con esta declaración, las palabras de Harry sobre su relación con su abuela cobran más sentido. De acuerdo con el príncipe, en los últimos meses ha tenido muy buena comunicación con la reina a través de videollamadas en las que ella puede ver a su bisnieto, Archie. Incluso Meghan aseguró que la llamaron cuando se enteraron de que el príncipe Felipe había sido ingresado al hospital a finales de febrero.

La respuesta de la reina

Un día después de que la entrevista saliera al aire, la reina Isabel II respondió a las revelaciones de Harry y Meghan por medio de un comunicado. “Toda la familia se entristece al saber todo el alcance de lo desafiantes que han sido los últimos años para Harry y Meghan”, se puede leer en el texto.