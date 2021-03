Meghan Markle y su confesión más impactante: ‘Ya no quería vivir’

La tan esperada entrevista entre los duques de Sussex y Oprah Winfrey ha dejado al descubierto una serie de eventos por demás estremecedores. Entre ellos, la impactante confesión de Meghan Markle sobre cómo el distanciamiento de ella y su esposo, el príncipe Harry, con la corona británica fue calando fondo en su salud mental. Los problemas que se fueron suscitando durante sus cuatro años de convivencia con los miembros de la realeza llegaron a pasarle factura con una situación que la orilló a tener pensamientos suicidas durante su etapa previa al nacimiento de su primer hijo, Archie.

Meghan Markle reveló que quiso ponerle fin a su vida

Ante la negativa de la Casa Real a protegerlos y brindarles los cuidados propios como miembros de la familia más importante de Gran Bretaña, Meghan entendió que las cosas no eran como ella lo pensaba y su sanidad psicológica se vino abajo.

“No veía una solución”, dice Meghan sobre al advenimiento de un serio problema que ponía en riesgo su existencia y que no la dejaba en paz en las noches. “Me daba mucha pena admitirlo, me daba mucha pena admitírselo a Harry; pero sabía que tenía que decírselo o no estaría viva más”.

En un punto de la entrevista de dos horas de duración, la duquesa expresó: “Había un muy verdadero y real y latente pensamiento de que ya no quería vivir. Fui a hablar con la institución, necesitaba ir a algún lugar y me dijeron que no podía”.

La duquesa de Sussex hizo fuertes declaraciones durante su entrevista con Oprah

Al encontrarse en la encrucijada, fue a parar a Recursos Humanos y la respuesta que obtuvo fue muy desalentadora: “No hay nada que podamos hacer porque no eres una persona pagada por la institución”.

Oprah, al salir de su estupor por la respuesta de Meghan, le preguntó directamente si es que tuvo pensamientos suicidas, a lo que ella contestó: “Sí, muy claramente y me daba mucho miedo”.

La reacción de Harry a este terrible episodio fue tratar de buscar ayuda para evitar que la historia se repita en tragedia, tal y como sucedió con su madre, la princesa Diana. “Fui a todos los lugares a los que pensé que tenía que ir [...] Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera y lo que veía era la historia repitiéndose y más peligrosamente, porque agregas la raza, agregas las redes sociales”. puntualizó.