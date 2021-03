El tutorial de maquillaje más divertido y polémico de Kylie y kendall Jenner

Estamos más que acostumbrados a seguir de cerca el canal de YouTube de la influencer norteamericana Kylie Jenner. Se trata de un espacio donde podemos encontrar videos de todo tipo, que tienen millones de reproducciones y de suscriptores. Pues bien, la mayoría de videos que comparte la empresaria son de belleza, donde nos enseña todos sus trucos y productos de su marca Kylie Cosmetics. En alguna que otra ocasión graba vlogs o una sección denominada Get ready with me junto con alguna de sus hermanas. Esta vez, iba a publicar un video en YouTube que ha sido de lo más polémico ya que trajo como invitada a su hermana Kendall y mientras lo que parecía ser un video de lo más divertido para ambas, se convirtió en un tema muy contradictorio, ya que las dos mostraban un alto estado de embriaguez.

©@kyliejenner



Kendall y Kylie Jenner grabaron un video tomando tequila

Durante la grabación del Get ready with us de las hermanas Jenner bebían a muy buen ritmo tequila de la marca comercializada por Kendall Jenner. No obstante, dieron pie a compartir en redes videos donde se les puede ver un tanto alegres e incapaces de maquillarse correctamente. A pesar de ello, en las imágenes podemos ver como la mamá de la pequeña Stormi compartió vía stories una foto de Kendall maquillada de una manera brusca y repleta de tonos rosáceos y por otro lado, Kylie, a pesar de ser una estrella del mundo de la cosmética, aparecía con un maquillaje completamente descuidado donde destacaban unos labios azules muy mal pintados. Este divertido pero a la vez polémico momento de las hermanas quedó grabado por Kylie bajo el hashtag #drunkgetreadywithme.

©@kendalljenner



Kylie Jenner maquillada por Kendall

A muchos de los seguidores del clan Kardashian-Jenner les ha divertido esta sesión de belleza de las hermanas; sin embargo, estos videos también han sido los protagonistas de muchas críticas. Fue tal el buen rato que pasaron las dos que Kylie compartió un video donde aseguraba que de la risa, ¡se había literalmente orinado de la risa en los pantalones!