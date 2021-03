Meghan Markle responde a las acusaciones de bullying realizadas por personal del Palacio de Kensington

A solo unos días de la esperada transmisión de su entrevista exclusiva con Oprah Winfrey –que s emitirá este domingo 7 de marzo por CBS— Meghan Markle ha acaparado nuevamente el centro de las miradas, debido a una publicación del periódico The Times. De acuerdo con el diario, la esposa del príncipe Harry tiene una queja por bullying durante el tiempo que vivió en el Palacio de Kensington junto a su marido. Un vocero de Meghan Markle se ha pronunciado al respecto y ha emitido unas declaraciones a HELLO!, nuestra revista hermana. “La duquesa está entristecida por este último ataque a su persona, sobre todo como alguien que ha sido objeto de acoso y que está profundamente comprometida con apoyar a aquellos que han vivido dolor y trauma”.



Un portavoz de la Duquesa de Sussex asegura que está entristecida por este reciente ataque hacia su persona

El portavoz agregó lo siguiente: “Ella está decidida a continuar con su trabajo de fomentar la compasión en el mundo y seguirá esforzándose en dar el ejemplo haciendo lo que es correcto y lo que está bien”.

The Times reportó que Meghan, quien está a la espera de su segundo hijo , “enfrentó una queja por bullying realizada por uno de sus asesores más cercanos” y que “la queja aseguraba que ella expulsó a dos asistentes personales de la casa y que estaba minando la confianza de un tercer miembro del staff”.

La queja fue reportada en octubre de 2018 por Jason Knauf, el entonces secretario de comunicaciones del príncipe Harry y Meghan Markle. El reporte de The Times indica que Harry se reunió con Knauf para pedirle que no siguiera adelante con el asunto. Al ver que la queja no prosperaba, Knauf renunció a su puesto, aunque después fue contratado como asesor por el príncipe William y actualmente es director ejecutivo de su fundación.



El reporte surge unos días antes de la emisión de la entrevista de los Duques con Oprah Winfrey

La historia de The Times surge unos días antes de la transmisión de la entrevista exclusiva que Meghan y Harry concedieron a Oprah Winfrey. En uno de los adelantos promocionales del especial Oprah with Meghan and Harry: A CBS Primetime Special, la presentadora de televisión le dijo a la pareja: “Ustedes han dicho varias cosas impactantes aquí”.

Durante la conversación, Harry admitió. “Estoy realmente aliviado y feliz de estar aquí sentado, hablando contigo y con mi esposa a mi lado. Porque no me puedo imaginar lo que fue para ella (la princesa Diana) enfrentar todo este proceso por sí sola hace tantos años atrás, porque ha sido increíblemente difícil para los dos, pero al menos nos tenemos el uno al otro”.