El príncipe Harry y Meghan Markle lanzan su propio podcast

El príncipe Harry y Meghan Markle se están embarcando en una nueva aventura profesional. El pasado martes día 15 de diciembre se dio a conocer el nuevo proyecto en el que trabajarán; se trata de un podcast que lanzarán con la productora Archewell, de la mano de Spotify. A través de esta platafroma, los seguidores de la pareja tendrán la oportunidad de escuchar a Meghan y Harry interactuando con diversos personajes, los cuales compartirán varias de sus anécdotas todas con un toque de esperanza y alegría.

“Lo que nos encanta de hacer el podcast es que nos recuerda que tenemos que tomarnos el tiempo para escucharnos realmente y así poder conectar los unos con los otros, sin distracción”, afirmó la pareja. Además, de eso, destacó la relevancia de poner atención a lo que las personas tienen que decir. “Debido a lo sucedido en 2020, nunca había sido tan importante escucharnos, escuchar cada historia, que nos recuerda lo interconectados que estamos”.

©GettyImages Meghan Markle y Harry están emocionados por su próximo proyecto

Los capítulos del podcast estarán disponibles en Spotify a inicios del 2021. No obstante, la pareja ha dado un adelanto a sus seguidores. “Una de las cosas de las que mi esposo y yo siempre hemos hablado es que nos encanta conocer gente y escuchar sus historias”, dijo Meghan. “Y no importa cuál sea la historia, por lo general te ofrecen una idea distinta de tu procedencia. Y al mismo tiempo, te recuerda de alguna manera a tu propia historia”. Harry agregó: “De eso se trata este proyecto, de presentar diferentes perspectivas y voces que, tal vez, no hayas escuchado antes y de encontrar nuestros puntos en común. Porque cuando eso sucede, cambiar es posible”.