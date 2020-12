Zara Tindall, nieta de la reina Isabel, está en la espera de su tercer hijo

¡La familia de la reina Isabel sigue creciendo! Zara Tindall y su esposo, Mike Tindall, están esperando a su tercer hijo juntos. El exjugador de rugby dio a conocer la buena noticia en un episodio de su podcast The Good, The Bad & The Rugby . “Ha sido una gran semana para mí, tuvimos un pequeño ultrasonido la semana pasada”, dijo. “El tercer Tindall está en camino”.

©Getty Images Zara y Mike Tindall están esperando a su tercer hijo juntos

Mike, quien comparte dos hijas con Zara, Mia, de seis, y Lena, de dos, está esperando que en esta ocasión el bebé sea un varoncito. El deportista de 42 años dijo: “Me gustaría un niño esta vez. Ya tengo dos niñas. Me gustaría un niño, pero me encantará ya sea niño o niña, pero por favor ¡que sea niño!”. El esposo de Zara incluso bromeó acerca de algunos nombres para el bebé que viene en camino. “No estamos seguros de qué hacer, si es Covi o Covina”, comentó entre risas. “No sé a dónde vamos con lo de los nombres”.

Antes de dar la bienvenida a su hija Lena, en 2018, Zara Tindall sufrió dos abortos espontáneos. “Zed es muy buena y siempre cuidadosa debido a las cosas que han sucedido en el pasado y realmente lo está esperando (que él bebé llegue con bien)”, dijo Mike a sus compañeros.

Mike reveló que todavía no le han dado la buena noticia a su hija mayor. “No le hemos dicho a Mia aún por porque sabíamos que le diría a todos en la escuela”, explicó. “Le diremos ahora que hemos pasado por el escaneo médico. Sí, por supuesto que le diremos”.