Meghan Markle y el príncipe Harry se preparan para su primera Navidad en su nuevo hogar

“Mi esposa tiene un ligero OCD (trastorno obsesivo compulsivo) con su árbol, es un poco como Mónica (de Friends). Las niñas y yo, (Mía, de seis, y Lena, de dos) tenemos nuestro propio árbol al que le podemos poner lo que queramos”, explicó Mike a The Good, The Bad & The Rugby. “Mi esposa tiene el árbol principal que está en la casa y siempre se ve muy, muy bonito y súper organizado”, añadió. “Ella ama su árbol. Proporciona una maravillosa vista y es lo mejor que he visto”.

El año pasado, Mía, la hija mayor de la pareja, tuvo su propio árbol para decorar. Mike dijo, “Literalmente no había un solo rincón del pino sin adornar. Estaba cubierto de todo lo que Mía pudo conseguir”. Mientras Mía todavía no tiene su árbol para este 2020, la pequeña ya decoró su habitación con luces de colores. El orgulloso padre agregó, “Básicamente, podrías lastimarte en algunas partes de su recámara (de tantos adornos que hay), pero ella está realmente feliz con todas sus decoraciones, así que, si ella está feliz, yo estoy feliz”.