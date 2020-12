The Crown: La historia del suéter peruano que usó la princesa Diana

La más reciente entrega de The Crown (Netflix) sigue capturando la atención de muchos debido a la gran historia que han desarrollado alrededor de la vida de la princesa Diana y la calidad narrativa de los detalles que marcaron la existencia de una de las personas más entrañables de la realeza. Una de esos agudos pormenores tiene que ver con una prenda que utilizó la recordada Lady Di, un suéter de color rosado y de origen peruano con el que se dejó ver en una sesión de fotos realizada durante el anuncio de su compromiso con el príncipe de Gales. La “chompa” –término con el que se le conoce a ese tipo de ropa en Perú– se caracteriza por las tonalidades vistosas que lleva estampados étnicos.

©GettyImages

La imagen corresponde al año 1981 y la locación fue el Castillo Balmoral que rápidamente se convirtió en todo un icono de moda en la década de los 80. La princesa Diana adquirió la pieza en Inca, The Peruvian Shop, una tienda localizada en Londres, tal y como lo relata la dueña de la tienda, Luisa Porras, al diario el peruano El Comercio.

“Yo no sabía quién era ella, no la reconocí”, comenta Luisa. “Las chicas que trabajaban en la tienda en ese entonces me avisaron: ‘es la novia del príncipe Carlos’, que trabajaba en un centro de educación inicial cercano”, recuerda. Diana Spencer compró una “chompa” bautizada como “Santa Rosa”, cuyo precio era de 5,75 libras esterlinas de la época (unos 8 dólares) y pagó con un cheque que tiene como fecha el 4 de febrero de 1981.

En mayo de ese mismo año, la futura princesa posó en los jardines del Castillo de Balmoral usando la prenda y las cosas no volvieron a ser las mismas, ni para Diana ni para Luisa.