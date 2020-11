El príncipe William honra el legado de la princesa Diana combatiendo el bullying

En la videollamada, William participó con Rose Agnew, de 14 años, de Warwick, Jude Bedford, de 16, de Cambridge, Paige Keen, de 14, de Norwich, e Isabel Broderick, de 15, de West Midlands. Rose, quien ha sufrido de bullying racial, le comentó al Duque sus razones para convertirse en embajadora anti bullying. “Me uní a The Diana Award porque sé lo que es ser intimidado y quiero prevenir a la mayor cantidad de gente posible de que lo tenga. Cuando la gente te odia por un factor que no puedes controlar y que no puedes cambiar, eso te hace sentir indefenso. Obviamente, no hay nada que pueda hacer para cambiar mi color de piel. Y sabiendo que hay gente que, desde el primer minuto de mi nacimiento, me odia sin razón, definitivamente para mí fue muy difícil de enfrentar, sobre todo cuando era más chica”.

Agregó: “Creo que debería haber embajadores anti-bullying en cada escuela, porque si yo hubiera tenido en mi octavo grado a alguien que supiera por lo que había pasado y podría haberme dado un consejo y podría haberme hecho sentir que no estaba sola, si hubiera tenido esa tutoría de igual a igual –que ahora ofrecemos—mi vida hubiera sido muy diferente. Incluso, mis calificaciones no se habrían visto afectadas, y personalmente no me habría afectado”.