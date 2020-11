Estos son los 5 alimentos que la Familia Real británica evita en su dieta, ¡algunos no los creerás!

De acuerdo con el chef Darren McGrady, que trabajó para la Familia Real, la Reina no es una gran aficionada a los cortes poco cocidos; ella los prefiere bien cocidos. Los royals tienen prohibido consumir en compromisos oficiales platillos que contengan carne cruda, como la carne tártara, esto para evitar algún padecimiento estomacal.

©GettyImages Los alimentos crudos están fuera del menú de los miembros de la Familia Real

Pasta

Por difícil que parezca, la pasta no es uno de los platillos favoritos de la monarca. Aunque no está prohibido por completo, parece que no es del agrado de la Reina debido a su alto contenido de carbohidratos. Darren McGrady previamente compartió que la abuela de los príncipes William y Harry casi no consume pasta y prefiere comidas con alimentos como carne y pescado, además de vegetales. Otros alimentos que se dice que también están prohibidos son los sándwiches con orilla, el agua del grifo cuando viajan al extranjero y las comidas picantes.