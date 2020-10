Meghan Markle y el revés en su batalla contra un medio británico que podría hacerla perder

Un juez dictaminó que el The Mail on Sunday pudo basarse en una biografía real reciente del duque y la duquesa de Sussex en su defensa ante el reclamo de privacidad que hizo Meghan Markle ante el Tribunal Superior, sobre la publicación de una carta que había escrito para su padre.

©GettyImages La esposa del príncipe Harry demandó a los medios británicos por replicar una carta privada dirigida a su padre

Meghan, de 39 años, estableció una demanda contra Associated Newspapers (ANL), editor de Mail on Sunday y MailOnline, por artículos de febrero de 2019, que incluían partes de una carta “privada y confidencial” de la duquesa a su padre Thomas Markle, en agosto de 2018.

En una audiencia preliminar realizada la semana pasada, ANL solicitó permiso para enmendar su defensa escrita a la afirmación de Meghan, y argumentan que ella “cooperó con los autores del libro recientemente publicado Finding Freedom, para contar su versión de ciertos eventos”.

Al dictaminar sobre la solicitud de ANL el martes, la jueza Francesca Kaye permitió que el editor modificara su defensa y coincidir con Finding Freedom.

El juez dijo que los recientes comentarios no plantearon “nuevas defensas”, sino que simplemente agregó ”más detalles” del caso de ANL. Agregó que Meghan ”conoce el caso” y que ”no hay indicios de que no pueda saberlo”.

©Dey Street Books El libro Finding Freedom relata los días de Meghan y Harry como pareja real

Justin Rushbrooke QC, en representación de la duquesa, pidió permiso para apelar el fallo que permite las enmiendas a la defensa de Mail on Sunday.

El abogado dijo que la “improbabilidad inherente” de que Meghan haya cooperado con los autores de la biografía podría demostrarse ”simplemente comparando lo que decían los propios artículos del acusado con lo que decía el libro sobre la carta” escrita para su padre.

La jueza Francesca Kaye rechazó el permiso para apelar contra su fallo, pero los abogados de Meghan aún podían presentar una apelación ante el Tribunal de Apelaciones.

Un portavoz de Schillings, que actúa en nombre de la duquesa, dijo el martes: “El Tribunal ha declarado hoy que The Mail on Sunday podrá enmendar su defensa legal para el juicio, independientemente de si esa defensa es precisa o verdadera, lo que en declaraciones de algunos testigos que refutan los argumentos del periódico, no es real.

“Se ha permitido a The Mail prolongar esta acción e intentar presentar su defensa enmendada en el juicio, donde no tenemos ninguna duda de que fracasará. Esta defensa no tiene mérito y de hecho es falsa”.

“Estábamos preparados para este resultado potencial dado el bajo umbral para enmendar un alegato por un caso de privacidad y derechos de autor. The Master dejó claro que si la defensa de The Mail on Sunday es de hecho débil y sin evidencia, sería un castillo de naipes y la caída podría verse en el juicio.