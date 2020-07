El aún esposo de la princesa Carolina amenaza a la policía con un bate de béisbol

El príncipe relató una imagen diferente con su historia de los acontecimientos. Ernesto, quien se casó con la hermana mayor del príncipe Alberto de Mónaco en 1999, afirmó que fue él quien fue atacado después de pedir ayuda. El jefe de la Casa Real de Hannover le dijo a Kronen Zeitung: “Tenía hipo, así que llamé al 911. Dije que me apurara porque soy muy malo en ello”. Y agregó: “Un policía me golpeó. Creo que estaban borrachos, al menos dieron la impresión. Luego me subieron esposado a una ambulancia. No me dejaron salir por cinco horas. Querían llevarme a una habitación y rociarme con spray. Me quedé toda la noche. Les dije que no me hagan eso, soy una persona normal. Grité hasta que me permitieron salir”.



Ernesto admitió que “probablemente recuperó la lucidez”. Él dijo: “Estaba asombrado. Es un patán descarado. Tras su salida del “hospital psiquiátrico”, el padre de la princesa Alexandra dijo: “¿De repente debería ser el culpable? Soy inocente, nunca fue palpable”.

