El príncipe George y las tiernas fotos de su cumple número 7 tomadas por su madre Kate

Este cumpleaños del joven príncipe es ciertamente diferente en comparación con la celebración de 2019. George pasó su sexto cumpleaños en la isla privada de Mustique. Aunque tal vez no esté en el Caribe este año, probablemente disfrutará de una de las tradiciones de cumpleaños de su madre. La duquesa reveló previamente que ella hace los pasteles de cumpleaños de sus hijos. “Me encanta hacer el pastel”, compartió Kate durante el programa de televisión A Berry Royal Christmas. “Se ha convertido en una tradición que me quede despierta hasta la medianoche con cantidades ridículas de mezcla para pasteles y glaseado y hago demasiado. Pero me encanta”, señaló.

