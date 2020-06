Además de enfrentar los cambios de planes, la pareja, cuyas iniciales serán las de H y H, ha estado separada a causa del COVID-19. “La distancia realmente hace crecer el amor. Te das cuenta de que tienes que estar agradecido por lo que tienes todos los días”, indica Hanna. “Vivo en Londres, pero el 10 de marzo vine a San Diego y, debido al cierre, no pude regresar a Reino Unido. Todos los días extraño a Harry. Incluso he tenido un par de crisis debido a eso. Esta experiencia nos dejó con una relación más fuerte, con mayores habilidades de comunicación y aprendimos mucho más el uno del otro y de nosotros mismos”.



©Custom Hanna y su futuro esposo han tenido que hacer algunos cambios en sus planes de boda

La originaria de San Diego cuenta que no ha vivido en su ciudad natal desde que tenía 17 años, debido a que ha estado estudiando y trabajando en el extranjero, y que únicamente regresa por períodos cortos. “La cuarentena me dio la oportunidad de poder pasar tiempo con mi familia y mis amigos más cercanos otra vez, incluso parece como un retiro antes de casarme y empezar un nuevo capítulo”, indica. “Mi tiempo libre consiste en pasar tiempo en línea con mi prometido y mi familia, además de ejercitarme, meditar, ponerme al corriente con mis lecturas, trabajar en mi libro y planear todo lo relacionado a mi boda. (Mi tiempo está) principalmente enfocado en la superación personal, proyectos personales y nuevas metas”.

Hanna también ha estado ocupada en sus negocios. “Tengo una fundación y una línea de ropa que dirijo todos los días: Fundación Jaff por la Educación y la campaña We Are One, que ayuda a personas vulnerables en diferentes problemas sociales para erradicar el odio, la división y la discriminación”, comparte. “La Fundación Jaff y We Are One trabajan juntas. Cada vez que un artículo de We Are One se vende, se dona un libro a través de la Fundación Jaff. Ahora, en lugar de donar libros, se está donando material para prevenir la propagación del COVID-19 en comunidades de bajos recursos”.



Entrevista por Alisandra Puliti