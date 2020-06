La princesa Hermine de Clermont-Tonnerre está en coma tras sufrir un accidente de motocicleta. Según varios informes, Hermine los hechos ocurrieron el lunes 1 de junio. Viviane Zaniroli, creadora del Rallye des Princesses, compartió la triste noticia el martes 2 de junio en Facebook. “Pensamientos y oraciones por nuestra Mimine, Hermine de Clermont-Tonnerre, en coma después de un accidente de motocicleta, tenemos en nuestros pensamientos a Allegra y Calixte, sus hijos🙏🏻🙏🏻❤️ mi querida princesa eres una guerrera, lucha” 🙏🙏🌸❤️ 💋, escribió Viviane.



©WireImage Tras el fuerte accidente, la princesa se encuentra en coma

El cantante francés Jean-Luc Lahaye también reaccionó al accidente de su amiga en Non Stop People‘s L’instant de Luxe: “Estamos muy cerca, me enteré de esta noticia, accidente de moto, parece muy grave, el pronóstico de vida comprometido, espero que salga, eso es todo lo que realmente quiero”. Jean-Luc continuó: “Ella es una chica a la que adoro. Tenemos la misma firma de contabilidad, muy leal, muy alegre por supuesto, carácter extraordinario. Ella también es madre, por eso también espero que pueda sobrevivir y que recupere toda su movilidad. Aún no sé qué tiene ella. Sé que esto es muy grave porque su pronóstico de vida está en peligro”.