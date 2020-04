“Todas lo tienen en ustedes y lo que es tan increíble es que, después de ese primer día y luego, con tantas visitas, y de haber pensado ‘sí, solo vamos a hacer un libro’, sin darse cuenta, sin saber, supe y tuve mucha fe en lo que ustedes podían traer a la mesa, y lo que ustedes podrían inspirar, pero obviamente sin saber el enorme éxito en el que se iba a convertir. Esto es solo un ejemplo de lo ustedes son, y lo que amo es que ha inspirado a tantas personas”.

La llamada del pasado martes demostró que el trabajo todavía no está terminado. En colaboración con The Felix Project, las mujeres de la cocina comunitaria entregarán entre 250 y 300 comidas a las familias necesitadas, tres días a la semana. Las participantes en este proyecto tendrán la ayuda de Street Games, otra de las caridades que apoyan Meghan y Harry. La organización trabajará en apoyo de la campaña Evening Standard‘s Food for London Now.



©GettyImages La primera vez que la Duquesa trabajó con la organización fue en 2018

La aparición de Meghan se da luego de que Harry hablara con algunos miembros de la organización Well Chlid. El pasado lunes, el Duque moderó una conversación acerca de los cuidados que los padres deben tener con sus hijos en estos momentos. Durante la charla, el orgulloso papá compartió que está cayendo un poco en la desesperación con su hijo, el pequeño Archie Harrison, de 11 meses.