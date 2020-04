No es la primera vez que Dame Jane da información sobre la pareja real. Como se publicó en la revista Daily Mail’s Weekend, la doctora recordó un comentario que Harry hizo cuando la estaba entrevistando para Meghan’s Forces of Nature: “Al final, Meghan entró a escuchar con Archie. Era muy pequeño y tenía mucho sueño, no muy contento de que su madre lo dejara pasar en brazos. Creo que fui una de las primeras en abrazarlo fuera de la familia”. Ella agregó: ”Logré que Archie hiciera la ola de la Reina, y dije: ‘Supongo que tendrá que aprender esto’. Harry dijo: ’No, él no crecerá de esa manera’”.