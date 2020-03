El protocolo que debe seguir la Familia Real británica cuando realiza un tour

El estricto protocolo que debe seguir la Familia Real británica rige las actividades diarias, los alimentos que pueden ingerir, los looks más apropiados para cada ocasión así como los compromisos fuera del país. Las giras reales, aunque parecieran una soñada oportunidad de visitar países remotos y crear conciencia sobre temas importantes, no están exentas de regulaciones que deben –en teoría– seguir al pie de la letra.

©GettyImages La regla que impide que dos herederos viajen juntos se ha flexibilizado con el tiempo

Dos herederos al trono deben viajar separados

Para proteger el linaje real, dos herederos al trono no deberían viajar juntos, aunque es una regla que se ha flexibilizado debido a la mayor seguridad aérea que existe en la actualidad. Sucedió, por ejemplo, en 2014 cuando el Príncipe George acompañó a sus padres, el Príncipe William y la duquesa Kate Middleton, en una gira por Australia y Nueva Zelanda, y en 2017, cuando los tres junto a la Princesa Charlotte, recorrieron Polonia y Alemania.

Un atuendo​ negro en la maleta

En el equipaje de cada uno no puede faltar un look completamente negro. Esto, en caso de haya una muerte en la familia, recopila The Sun. Pero en 1952, esta regla tomó desprevenida a la Reina Isabel II cuando falleció su padre, el Rey Jorge XI, mientras se encontraba de viaje en Kenia, por lo que al llegar al Reino Unido debió esperar en el avión a que le llevasen el atuendo apropiado para desembarcar.