Meghan Markle consigue su primer trabajo en la era ‘post Megxit’

Meghan Markle está haciendo su gran regreso a Hollywood. Según se anunció este 26 de marzo, la esposa del príncipe Harry prestará su voz a la próxima película de Disneynature, Elephant, que formará parte de una colección temática sobre el Día de la Tierra de abril hecha por Disney. La narración del proyecto de la duquesa de Sussex marca su primer trabajo en la era “post Megxit”. Elephant, que se estrenará el 3 de abril, relata la historia de un elefante africano llamado Shani y su hijo Jomo mientras viaja en manada por el desierto de Kalahari. "Dirigida por su gran matriarca, Gaia, la familia enfrenta un calor brutal, recursos cada vez menores y persistentes depredadores, mientras siguen los pasos de sus ancestros en una búsqueda para alcanzar un paraíso verde y exuberante", dijo Disney en un comunicado de prensa. Las historias de Elephant, así como el próximo Dolphin Reef, muestran “cuán lejos puede llevarte la familia”.



©SussexRoyal Meghan and Harry atendieron elefantes de Botswana en 2017

En reconocimiento a Elephant, Disneynature y el Fondo de Conservación de Disney están apoyando a Elephants Without Borders, una organización con la que Harry y Meghan han trabajado en Botswana. En 2017, la pareja visitó el país del sur de África, donde ayudaron al Dr. Mike Chase a equipar a un elefante con un collar satelital. Botswana ocupa un lugar especial en los corazones del duque y la duquesa. Los fanáticos deMeghan y Harry pueden recordar que el diamante central del anillo de compromiso de la actriz de Suits proviene de dicho país, el cual la pareja visitó poco después de que comenzaron a salir en 2016.



Meghan grabó la voz en off de Disney el otoño pasado antes de su descanso de seis semanas de los deberes reales. En 2019, el duque y la duquesa hablaron con el ex CEO de Disney, Bob Iger, en el estreno de The Lion King, en Londres, donde Harry fue filmado discutiendo posibles oportunidades de trabajo para Meghan. “Sabes que hace voces en off", se escuchó decir a Harry en un video. “¿En serio? No lo sabía”, respondió Bob, a lo que Harry dijo: “Pareces sorprendido”, y agregó: “Pero sí, ella está realmente interesada”. El intercambio concluyó con Bob diciéndole a Harry: “Claro, nos encantaría intentarlo”.