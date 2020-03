“Cuando ella me dio la sorpresa, lloré como un niño, porque eso es amor para mí. Es demostrarlo con acciones. Sé que ella me ama tanto como yo la amo. Demostrarlo con hechos es mucho más grande que solo decirlo. No está de más lavar los platos o sacar la basura o sorprender a tu pareja con un regalo o darle un masaje. Solo hay que hacerlo. Como ir directamente al aeropuerto con tus hijos, sin maletas, sin nada y subirte a un avión solo para ver a la persona que amas. Eso es amor. Te amo, mi dulce Marta. Eres una mujer increíble, hermosa, poderosa y sabia que me hace ser un mejor hombre. Si tú saltas, yo salto. Los quiero a todos. Estamos sobrellevando esta tormenta con alegría. Nacimos para ganar”.

Y ella responde al romántico mensaje...

La enamorada princesa, quien es madre de tres niñas, no tardó en responder el mensaje de su novio y le dedicó el siguiente mensaje, en el cual se solidarizó con aquellos que han resultado afectados por el COVID-19.

“En estos tiempos impredecibles y desafiantes de los que todos formamos parte, donde me solidarizo por todos los afectados, debemos recordar que más importante que el miedo que todos tenemos es el amor que nos profesamos unos a otros. Me encanta recibirte con amor, cariño @shamandurek. Haces que mi alma cante. Es importante demostrarlo, ahora más que nunca”.

©@princessmarthalouise Marta Luisa y sus hijas se encuentran aisladas en su residencia en Oslo, donde pasarán 14 días en cuarentena domiciliaria al igual que el resto de los ciudadanos noruegos

“Incluso si no podemos abrazarnos y hemos desarrollado nuevas rutinas para mantenernos a salvo, todos hemos de amarnos más. Hay que decirnos cosas hermosas los unos a los otros y estar juntos. No difundir negatividad, sino amor genuino y verdadero. Incluso durante la cuarentena, amemos más. Háganlo de las maneras que puedan, además de lavarse frecuentemente las manos y seguir constantemente los consejos de la OMS. Ayudémonos unos a otros en estos tiempos. Estemos en contacto con la naturaleza y el amor. Rezo por todos los afectados y para que todos podamos estar en este maravilloso planeta en el que vivimos con el respeto y el amor que se merece”.