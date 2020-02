Katy Perry comparte la extraña petición que le hizo el príncipe Carlos

Katy Perry se encontró con el príncipe Carlos en su nombramiento como la nueva embajadora del patronato British Asian Trust, el cual combate el tráfico de menores. La estrella del pop acudió a una cena de gala con el hijo de la reina Isabel y la Duquesa de Cornualles en Banqueting House, en Londres, el pasado martes por la noche. Fue en ese ameno encuentro que el príncipe Carlos le pidió a Katy un favor especial en beneficio de su amado jardín.

©GettyImages Katy Perry, el príncipe Carlos, la Duquesa de Cornualles y la filántropa india Natasha Poonawalla

Katy compartió con la audiencia esta inusual petición cuando dirigió su discurso ante la audiencia que estaba ahí reunida. “Estoy muy emocionada por estar aquí porque soy una gran admiradora de Su Alteza Real y todo el trabajo que ha realizado, especialmente por los niños en la India”, dijo la cantante.

La artista continuó con su mensaje: “En mi experiencia personal, puedo decir que tiene un alma increíblemente amable -incluso, algunas veces le habla a sus plantas. Y él me preguntó si yo podría cantarle a sus plantas, y lo haré en el futuro. Tiene mi palabra”.

©GettyImages Katy Perry fue nombrada como la nueva embajadora de este patronato

El príncipe y la intérprete de California Gurls se conocieron en Mumbai en noviembre del año pasado. En esa ocasión, durante una recepción, Katy le dijo “hola, de nuevo” y le comentó que había escuchado que él acostumbraba a hablarle a sus plantas. Carlos soltó una gran carcajada y le contestó: “Preferiría que les cantaras”.

El pasatiempo que disfruta el príncipe Carlos

Pocos lo saben, pero una de las más grandes pasiones del príncipe Carlos es la jardinería. El hijo de la reina Isabel II se ha encargado por más de tres décadas de los jardines reales de Highgrove House, su residencia familiar al lado de la Duquesa de Cornualles, ubicada al sureste de Tetbury en Gloucestershire, Inglaterra.

En una entrevista con Gardener’s Question Time (BBC), el príncipe Carlos ofreció algunos consejos para aquellos que se están iniciando en el mundo de la jardinería o que ya llevan tiempo en ello.

©GettyImages El príncipe Carlos se ha encargado de los jardínes de Highgrove House

“Antes de apresurarse a ver las cosas, hay que detenerse a mirar qué es lo que a uno le gusta y lo que no. Para mí, (la jardinería) es lo más terapéutico. Se puede obtener una recompensa de eso, pero también uno se puede volver loco por eso”.

Una de sus sugerencias más interesantes es la de mantenerse joven y volver a ser como un niño. El príncipe de Gales explicó que logró eso en Dumfries House, una de sus propiedades en Escocia. “Hicimos un laberinto allí que es bastante divertido. Cuando era joven, adoraba recorrer los laberintos. Simplemente te pones en la posición de un niño y a veces funciona”.

Carlos también recomendó a los apasionados de esta disciplina que tuvieran cuidado, pues hace un tiempo tuvo un accidente, el cual afortunadamente no pasó a mayores. “Planté muchos árboles y me corté la punta del dedo, haciendo estacas. Tuve que ser llevado al Hospital Swindon para que me lo volvieran a coser”.