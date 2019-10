El príncipe Harry revela que ha sido testigo del dolor de Meghan Markle por lo que se habla en la prensa

El príncipe Harry ha tenido suficiente respecto a la información negativa que suele rodear a su esposa Meghan Markle. Durante el penúltimo día de su gira real por África, el duque ha emitido un comunicado en el que ha condenado la forma en la que la prensa sensacionalista ha publicado información privada de su esposa, revelando entonces que ha tomado medidas legales al respecto. “Como pareja, creemos en la libertad de prensa y en la presentación de informes objetivos y veraces. Lo consideramos una piedra angular de la democracia y en el momento actual que vive el mundo, en todos los niveles, necesitamos más que nunca de medios responsables”, se lee en el documento emitido en la página oficial de los Duques de Sussex.

Desafortunadamente, mi esposa se ha convertido en una de las últimas víctimas de una prensa británica sensacionalista que realiza campañas contra personas sin pensar en las consecuencias: una campaña despiadada que se ha intensificado durante el año pasado, durante todo el embarazo y mientras criaba a nuestro hijo recién nacido", continuó .

Harry agregó que tanto él como Meghan habían enfrentado valientemente los “embates de la “implacable propaganda”. “No puedo comenzar a explicarles lo doloroso que ha sido. Porque en esta era digital, las fabricaciones de la prensa son vistas como verdades alrededor del mundo. Las coberturas de hoy ya no son la basura de mañana”, dijo.

El duque, quien en 2016 ya había salido en defensa de Meghan, reveló que la demanda lleva varios meses en desarrollo. "La cobertura positiva de la última semana de estas mismas publicaciones exponen los dobles estándares de esta prensa en específico que la ha vilificado de forma casi diaria por los últimos nueve meses; han sido capaces de crear mentira tras mentira a sus expensas simplemente porque no ha estado visible durante su permiso de maternidad. Ella es la misma mujer que era hace un año en nuestra boda, así como es la misma mujer que han visto en esta gira a África”.

De ganar la demanda, la pareja donará cualquier benificio a una organización antibullying

El príncipe Harry admitió que ha sido "testigo silencioso del "sufrimiento privado de Meghan durante demasiado tiempo" y agregó: "Retroceder y no hacer nada sería contrario a todo lo que creemos", declaró. "Llega un momento en que lo único que hay que hacer es enfrentarse a este comportamiento, porque destruye a las personas y destruye vidas. En pocas palabras, es la intimidación lo que asusta y silencia a las personas. Todos sabemos que esto no es aceptable de ningún modo. No creemos y no podemos creer en un mundo donde no hay responsabilidad por esto".

El duque hizo alusión a su difunta madre, la princesa Diana, comparando la forma en la que la prensa la retrataba con la de Meghan. “Aunque esta acción puede no ser segura, es la correcta. Porque mi miedo más profundo es que la historia se repita. He visto lo que sucede cuando alguien que quiero se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no es tratada o vista como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas. Agradecemos al público por su continuo apoyo. Lo apreciamos. Aunque no lo parezca, realmente lo necesitamos".

Harry concluyó la declaración agradeciendo al público por su "apoyo continuo". Añadió: “Lo apreciamos. Aunque no lo parezca, realmente lo necesitamos".

Elcomunicado sale a la luz a un día de la gira real por África termine

Por la publicación de una carta privada que Meghan escribió a su padre, Thomas Markle, y que el grupo editorial en cuestión publicó sin autorización. Además, aclaran que este caso esta siendo financiado de forma privada por Harry y Meghan y que cualquier beneficio que puedan ganar será donado a una organización que luche contra el bullying.

Un portavoz de la Duquesa dijo en un comunicado: “Hemos iniciado un procedimiento legal en contra del Mail on Sunday y su empresa matriz Associated Newspapers, por la publicación intrusiva e ilegal de una carta privada escrita por la duquesa de Sussex, que es parte de una campaña de este grupo de medios para publicar información falsa e historias deliberadamente despectivas sobre ella, así como sobre su esposo. Ante la negativa de los periódicos asociados a resolver este problema de manera satisfactoria, hemos emitido procedimientos para corregir esta violación de la privacidad, la infracción de los derechos de autor y la agenda de medios antes mencionada".