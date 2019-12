¡Una historia con final feliz! Una pequeña niña de Adelaide Hills, Australia, se ha reunido con su juguete de peluche, el cual extravió durante un viaje escolar al Palacio de Buckingham, pero al fin pudo recuperarlo. Savannah Hart, de 5 años, llevó su mono de peluche, llamado Harriet, al paseo escolar en el que recorrerían parte de la residencia oficial de la Reina Isabel.

©Getty Images La pequeña Savannah y sus compañeros visitaron el Palacio de Buckingham en agosto pasado,

Fue hasta el día siguiente cuando ella estaba en el autobús escolar que su madre, Katie, se dio cuenta de que Harriet no estaba por ningún lado. Katie Hart contó al noticiario australiano 7NEWS cómo fue que sucedió todo. “Al día siguiente ya estábamos en el autobús para irnos al tour, lo pensé y dije, ‘¿Dónde está Harriet?’”.

Al regresar a casa, después del viaje por Europa, Savannah y sus compañeros pusieron manos a la obra y le escribieron una carta a la Reina, preguntándole si de casualidad había visto al mono de peluche.

©Royal Collection Trust El staff del Palacio fotografió a Harriet disfrutando de su estadía en el Palacio

Los pequeños llenaron el sobre con la carta y agregaron varias fotografías de Harriet en algunas de sus aventuras en los viajes escolares. El grupo ya había viajado previamente al norte e Irlanda, Escocia y Francia con Harriet.

La carta, dirigida a la monarca, decía lo siguiente: “Somos un pequeño jardín de niños ubicado en Woodside, Australia. Tenemos algunos monos de peluche que viajan con los niños durante sus vacaciones y les hacemos fotos durante sus aventuras de viaje. Esto ayuda a nuestros alumnos a aprender más sobre el amplio mundo”.

“Uno de nuestros cuatro monos, Harriet, recientemente visitó el Palacio de Buckingham con una de nuestras pequeñas, Savannah. Desafortunadamente, lo olvidó en el cuarto de actividades el pasado 13 de agosto de 2019”.

©Royal Collection Trust El staff del Palacio posó con Harriet, ¡qué divertidas fotos!

La madre de Savannah también contactó al Palacio y dejó sus datos, en caso de que Harriet apareciera. “Nuestros niños realmente la quieren de regreso en Woodside para compartir sus aventuras. ¿Podría por favor dar un vistazo en el cuarto de actividades y revisar si ella sigue ahí? ¡La última vez que la vimos fue cerca de los vestidores! Apreciaríamos mucho si se tomara un momento para buscar nuestro mono”. La carta estaba firmada por los estudiantes del jardín de niños de Woodside.

¡De Londres a Australia!

Por fortuna, Harriet fue encontrada por el staff del Palacio y la pusieron en el próximo vuelo a Australia ¡en compañía de un nuevo amigo! El monito de peluche viajó al otro lado del mundo con otro amigo peludo, Rex un perro corgi de peluche. Según CNN, el staff del Palacio envió además del corgi, un libro para niños titulado Does The Queen Wear Her Crown In Bed?.

Un vocero del Palacio dijo a HELLO!: “Nuestro objetivo es brindar a cada visitante del Palacio de Buckingham una experiencia memorable, Y después de haber encontrado a Harriet cerca del Pabellón de la Familia, pasó un tiempo ayudando al equipo de Servicios al Visitante antes de regresar a casa. Esperamos que Harriet haya disfrutado contándole a Rex, el corgi, sobre sus aventuras en el viaje de regreso a Australia”.