La mejor amiga de Meghan Markle ya está harta del 'odio y el abuso inmerecido' hacia la duquesa de Sussex

La mejor amiga de Meghan Markle la respalda. Jessica Mulroney defendió a su amiga de la realeza contra los “abusadores racistas” en una nota publicada en sus redes sociales el martes 20 de agosto. “Cuando una persona enfrenta críticas injustas, tú lo denuncias. Cuando esa persona es tu amiga y tu familia, tú dices a esos críticos lo que en realidad son. Me avergüenzo de ustedes, abusadores racistas”, dice el mensaje. La estilista canadiense tituló así su publicación: “Tres años de odio y abuso inmerecido. Ya basta”.

Jessica alzó la voz para apoyar a su mejor amiga, Meghan Markle

La respuesta de Jessica se deriva que las críticas que Meghan y el príncipe Harry han recibido por viajar en dos aviones privados a Ibiza, para celebrar el cumpleaños número 38 de la duquesa, y a Niza a principios de este mes, en una aparente contradicción con su propósito de proteger al medioambiente. Además de revelar sus opiniones, la mejor amiga de Meghan también reenvió un mensaje publicado por la actriz Jameela Jamil el mismo día: “Ugh. Querida Inglaterra y prensa inglesa, solo digan que la odian porque es negra y a él por casarse con una mujer negra y terminen con esto, por Dios. Su abuso es muy vergonzoso y obvio. Han perdido la razón. Estamos en 2019. Maduren”, escribió Jameela, a quien Meghan eligió para su número de Vogue UK “Forces for Change”.

A pesar de que los miembros de la realeza no comentan públicamente los asuntos privados, unos cuantos amigos de alto perfil de Meghan han utilizado sus plataformas para defenderla, incluso Sir Elton John. El ganador de Grammy fue el primero en referirse a las críticas este lunes y reveló que él prestó su avión privado a Meghan y Harry. “Estoy muy preocupado por los reportes distorsionados y maliciosos de la prensa en relación con la estancia privada de los duques de Sussex en mi hogar en Niza la semana pasada”, comenzó el artista. “La madre del príncipe Harry, Diana, la princesa de Gales, fue una de mis amigas más queridas. Tengo un profundo sentimiento de obligación de proteger a Harry y a su familia de la intrusión innecesaria de la prensa que contribuyó a la muerte prematura de Diana.”

Elton John fue el primero en defender a los Duques de Sussex contra las críticas

“Después de un frenético año de trabajo y dedicación continuos a obras de caridad, David y yo queríamos que la joven familia tuviera unas vacaciones privadas en la seguridad y tranquilidad de nuestro hogar. Para mantener un alto nivel de necesaria protección, les ofrecimos un vuelo en jet privado”, continuó el músico. “Para apoyar el compromiso del príncipe Harry con el medioambiente, nos aseguramos de que su vuelo fuera neutral en cuanto a emisión de carbono e hicimos la contribución correspondiente a Carbon Footprint. Respeto profundamente y aplaudo el compromiso de Harry y Meghan con la caridad y solicito a la prensa que cese el asesinato incesante y falso de su carácter que se realiza de forma espuria casi a diario.”

El jugador de polo Nacho Figueras , amigo cercano del príncipe Harry, añadió un comentario a la publicación del cantautor de Rocket Man: “Yo también tengo el privilegio de convivir con estos dos grandiosos seres humanos. Digo privilegio no solo por su estatus sino por el tipo de personas que son. Son las personas más humildes y gentiles que conozco. El hecho de ser quienes son debería permitirles ser más inspiradores para todos nosotros, en lugar de que la prensa se enfoque en atacarlos y en encontrar problemas donde no los hay. Yo los defenderé y también a lo que hacen y quienes son mientras viva. Son un tesoro en la sociedad actual y deberíamos cuidarlos y sentirnos inspirados por ellos. Sé que yo lo hago. H&M, nosotros los apoyamos, por favor sean pacientes y no cambien nada”.

Ellen DeGeneres llamó a Harry y Meghan “personas compasivas”

Poco después, la conductora de televisión Ellen DeGeneres también expresó su apoyo para los padres de Archie Harrison y reveló que pasó algún tiempo con ellos durante un viaje a Inglaterra. Ella dijo: “[Mi esposa] Portia y yo nos reunimos con el príncipe Harry y Meghan para hablar sobre su trabajo para la conservación de la vida silvestre. Son las personas más realistas y compasivas. Imaginen ser atacados por cada cosa que hacen cuando todo lo que intentan es lograr que este mundo sea mejor”.

