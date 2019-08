El príncipe George y el inusual bocadillo que probó durante un evento organizado por Kate Middleton

En la vida hay muchas experiencias que te dejan enseñanzas muy importantes. Muchas otras que tal vez no eran necesarias vivir, pero de las que al final se aprende. Justo es lo que le sucedió al príncipe George la semana pasada, durante la regata de vela King’s Club en la Isla Wight. El pequeño de 6 años y su hermana, la princesa Charlotte, hicieron una tierna aparición sorpresa junto a sus padres, el príncipe William y Kate Middleton, quienes iban acompañados de Carole y Michael Middleton, los padres de la duquesa de Cambridge. Mientras Kate saboreaba su primera derrota, George tuvo una probadita de algo que normalmente no se encuentra en un menú de la realeza… ¡o en el de cualquier otra persona!

MIRA TODAS LAS FOTOS DEL EVENTO AQUÍ

VER GALERÍA

Bear Grylls reveló la pequeña travesura del príncipe George

Mientras Bear Grylls aceptaba el trofeo de ganador de la regata de vela benéfica, reveló una pequeña y tierna travesura del primogénito de los duques de Cambridge: ¡George comió su primera hormiga! Cuando el famoso aventurero dio su discurso de aceptación como ganador del evento a beneficio de la organización Tusk, desveló el gran hito en la corta vida del pequeño príncipe. “Por cierto, el príncipe George comió su primera hormiga hoy. Ese es un gran momento, bien hecho”, dijo ante Kate y William, quienes estaban a un lado del escenario y no pudieron ocultar sus risas.

MÁS: El príncipe George y la princesa Charlotte ven a sus padres competir en una carrera de vela

VER GALERÍA

La príncesa Charlotte también se divirtió en la regata

La regata inaugural originalmente estaba programada para el viernes 9 de agosto, sin embargo, los pronósticos de fuertes lluvias, truenos, relámpagos y vientos de hasta 50 millas por hora para el sur del Reino Unido para esa fecha hicieron que el evento se adelantara. Los Cambridge anunciaron por primera vez el evento de la Copa del Rey en mayo y esperan que se convierta en un evento anual.

MÁS: La inigualable reacción de Kate Middleton cuando la princesa Charlotte mostró la lengua

VER GALERÍA

Puede que Kate haya sido derrotada, pero después de pasar un día con su familia, ¡sigue siendo una ganadora!

Cada uno de los integrantes de la realeza y celebridades que participan en la regata representan a una organización benéfica que la pareja real apoya. William navegó por Child Bereavement UK, mientras que su esposa por la Royal Foundation. Otros equipos apoyaron a Centrepoint, a la campaña del 30 aniversario de la London's Air Ambulance Charity's, Tusk, Action on Addition, Place 2Be y el Anna Freud National Centre for Children and Families. Mientras que el equipo de Bear Grylls ganó la primera carrera, el equipo de William ocupó el tercer lugar, mientras que el de Kate ocupó el séptimo lugar de los ocho, ¡lo que la hizo acreedora a una hilarante cuchara de madera gigante!