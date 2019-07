Este es el número 'máximo' de hijos que el príncipe Harry quiere tener con Meghan Markle

El príncipe Harry quiere dar un hermanito a su primogénito Archie Harrison , pero no muchos. A diferencia de su hermano, el príncipe William , quien tiene tres hijos con su esposa, Kate Middleton, al Duque de Sussex le gustaría tener solo dos con Meghan Markle , su esposa, tal como sus padres. El papá primerizo de 34 años de edad hizo esta revelación durante una sincera conversación con la doctora Jane Goodall para el número de septiembre de la revista Vogue británica.

Mientras comentaba sobre el “aterrador” estado del planeta, Harry admitió que su percepción de cómo dejaremos el medioambiente para la siguiente generación ha cambiado. “Es diferente. Creo que, en un sentido extraño, por la gente que he conocido y los lugares que he tenido la fortuna de visitar, siempre he sentido una conexión y un amor por la naturaleza. Ahora lo veo diferente, sin duda. Pero siempre he querido intentar y asegurarme de que, incluso antes de tener un hijo y de desear tener hijos”, dijo el Duque y agregó: “¡Dos, como máximo! Pero siempre pensé: este lugar es prestado. Y desde luego, dado que somos tan inteligentes o tan evolucionados como se supone que somos, debemos ser capaces de dejar algo mejor para la siguiente generación”.

Harry, cuya esposa es birracial, también se refirió al “prejuicio inconsciente” del racismo. Él lo describió como “algo que mucha gente no comprende por qué lo siente”, dijo. “A pesar de que si te acercas a alguien y le dices: ‘Lo que dijiste o tu manera de comportarte es racista’, esa persona se volteará y te dirá: ‘No soy racista’.”

El Duque continuó: “’Yo no digo que seas racista; solo digo que tu prejuicio inconsciente demuestra que, debido a la manera como te han educado, al entorno en el que has crecido, sugiere que tienes este punto de vista, un punto de vista inconsciente, desde el que ves a alguien de manera distinta’. Y ese es el punto desde el que la gente tiene que comenzar a comprender”.

La entrevista de Harry con la legendaria etóloga está incluida en el número de septiembre de Vogue británica, con Meghan Markle como editora invitada. La Duquesa de Sussex, de 37 años, comenzó a trabajar en este proyecto desde que estaba embarazada de Archie. “Tenía alrededor de cinco meses de embarazo cuando inició este proceso. Para cuando ustedes tengan este ejemplar en sus manos, mi esposo y yo tendremos a nuestro bebé de tres meses en las nuestras”, escribió la Duquesa en su carta editorial. “Es un momento muy especial para mí como persona a muchos niveles; trabajar con Edward y su equipo, tanto durante mi embarazo como durante mi licencia por maternidad, ha hecho una aportación nada pequeña a este placer. Ha sido un privilegio ser bienvenida y recibir el apoyo de su impresionante equipo”.