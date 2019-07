Cinco secretos que no conocías acerca de la boda de la princesa Diana y el príncipe Carlos

Cuando el príncipe Carlos se casó con lady Diana Spencer el 29 de julio de 1981, su ceremonia de cuento de hadas captó la imaginación del mundo y estableció un récord de oro para las bodas reales en las décadas por venir. Alrededor de 750 millones de personas de 74 países alrededor del mundo sintonizaron sus televisores para mirar a Diana, de veinte años de edad, caminar hacia el altar donde la esperaba el futuro rey, de 32 años. Ella portaba un impresionante vestido diseñado por David y Elizabeth Emanuel que incluía una cola de 25 pies (7.62 metros) de largo, suficiente para romper un récord, y diez mil perlas bordadas. La boda, que tuvo lugar frente a 3,500 invitados en la Catedral de San Pablo en Londres, es una de las más comentadas incluso hasta el día de hoy, 38 años después, en que la mayoría de los fanáticos de la realeza puede relatar muchos de los hechos notables de aquella ceremonia. Pero, ¿qué ocurre con los detalles menos conocidos? Continúa leyendo para enterarte de los cinco secretos que es probable que no sepas acerca del gran día real.

1) Diana tuvo un problema de vestuario en el último momento

Los fanáticos en todo el mundo suspiraron al primer vistazo del vestido perfecto de Diana cuando bajó del carruaje en el atrio de la Catedral de San Pablo, pero no sabían que la novia había derramado perfume sobre la prenda momentos antes. La artista del maquillaje de Diana, Barbara Daly, reveló que Diana había sufrido un accidente justo antes de que su peinado y su maquillaje estuvieran listos. Resulta que la novia fue a ponerse un poco de su perfume favorito, Quelques Fleurs, en la muñeca, pero derramó unas gotas sobre el frente del vestido y dejó en él una mancha húmeda. Sin tiempo suficiente para secar la tela, Barbara simplemente le aconsejó cubrir la mancha con su mano… ¡y Diana aparece haciendo justo eso en muchas de las fotos de la boda!

2) Las arrugas en el vestido no estaban planeadas

En una entrevista con la estación ITV de la televisión británica, la diseñadora Elizabeth Emanuel comentó que se “horrorizó” cuando vio todas las arrugas que se le hicieron al vestido de Diana en el trayecto hacia San Pablo. “Sabíamos que se arrugaría un poco, pero cuando llegó a San Pablo y vimos las arrugas, en verdad sentí que me desmayaba”, reveló. “Estaba horrorizada, es en serio, porque estaba muy arrugado.” Se había realizado un ensayo con vestido, pero con un material distinto que no había emulado bien a la prenda verdadera.

3) A la novia le preocupaba verse más alta que el novio

Con cinco pies y diez pulgadas (1.78 metros), Diana tenía una estatura muy cercana a la de su esposo, pero el Palacio de Buckingham había reportado que él era una pulgada (2.5 centímetros) más alto que su prometida. Ella tuvo mucho cuidado de no elegir zapatos que la hicieran ver más alta que él cuando se pararan juntos ante el altar. El zapatero de los famosos, Clive Shilton, quien tuvo a cargo la elaboración de todo el calzado importante, dijo a The Mirror: “Su principal preocupación era no verse más alta que el príncipe Carlos pero, dado que ella era muy alta, los zapatos tenían que tener tacones bajos”. El zapatero siguió sus instrucciones al pie de la letra y produjo un par de zapatillas bajas con un elegante diseño con forma de corazón y suelas de ante para impedir que tropezara.

4) Fue necesario ajustar el vestido de Diana un total de quince veces

El precioso vestido de Diana tuvo que ser alterado numerosas veces para ajustarse a la silueta cada vez más delgada de la novia. “Ella perdía peso. Adelgazaba tanto que tuvimos que comenzar de cero un par de veces, incluso después de haber cortado la tela”, reveló la diseñadora del vestido, Elizabeth Emanuel, para el documental Charles and Di: The Truth Behind their Wedding. “Su cintura era talla 23 al final. Ella era esbelta como una modelo.”

5) Los novios se equivocaron al pronunciar sus votos