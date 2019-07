Se revela el debut de Meghan Markle como editora y su única exigencia

Como si no estuviera bastante ocupada con su adaptación a la maternidad y sus labores como miembro de la familia real británica, Meghan Markle ha encontrado el tiempo para curar contenido para el número más esperado de la edición británica de Vogue. El número de septiembre de la biblia de la moda tendrá a la duquesa de Sussex como editora invitada y por fin podemos revelar algunos de los detalles de la publicación, en la que la esposa del príncipe Harry ha trabajado durante los últimos siete meses. El título que Meghan ha elegido para su debut editorial es Forces of Change y la portada incluye a un grupo de 15 mujeres que han roto los límites para lograr un impacto en el mundo en que vivimos. Entre ellas, la primera ministra de nueva Zelanda Jacinda Ardern, la actriz Salma Hayek y la activista del cambio climático Greta Thunberg.

La portada es de un grupo de mujeres promotoras del cambio que han logrado un impacto… ¡y tú también estás allí!

Hay también un toque especial que Meghan ha incluido para los lectores. De los 16 espacios en la portada, uno de ellos es un espejo como señal de inclusión: todos podemos hacer la diferencia; todos podemos formar parte del movimiento.

“A través de estos lentes, espero que sientan la fortaleza de este colectivo en la selección diversa de mujeres elegidas para la portada, así como el equipo de apoyo que convoqué dentro de este número para llevarlo a la luz. Espero que los lectores se sientan tan inspirados como yo por las ‘Fuerzas para el Cambio’ que encontrarán entre estas páginas”, dijo la duquesa en una declaración.

La revista incluye una conversación con la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, así como una entrevista con la renombrada primatóloga y activista por los derechos de los animales Jane Goodall, a quien Meghan y el bebé Archie Harrison conocieron hace un mes. “Me he reunido con la duquesa una vez y con Harry dos veces. Ella me dijo que me ha seguido durante toda su vida. Me comentó: ‘Has sido mi ídolo desde que era niña. Te he adorado toda mi vida’. ¡Al final llegó con Archie y pude acunarlo!”, dijo la doctora Goodall, quien describió al bebé Sussex como “Muy, muy lindo y gentil”.

La duquesa ha trabajado en el número de septiembre durante los últimos siete meses

Meghan se ha involucrado por completo en el proceso de crear Forces of Change, imágenes incluidas. Sin embargo, solo hizo una exigencia. Como dijo a Vogue Peter Lindberg, el prestigiado fotógrafo a cargo de las sesiones fotográficas, ella fue muy clara. Le dijo: “¡Quiero ver pecas!” Peter explicó la elaboración de la publicación, mientras recordaba la conversación telefónica que tuvo con Meghan la mañana de la sesión: “Bueno, eso fue como una liberación para mí. ¡Me encantan las pecas!”.

