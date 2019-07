Confirmado: Meghan Markle aparecerá en el final de temporada de 'Suits', pero hay un detalle

Han pasado casi dos años desde que Meghan Markle apareció por última vez en Suits como Rachel Zane. Si pensabas que sus días como actriz habían terminado, nos complace informarte que la Duquesa de Sussex aún es parte de la serie. ¿Cómo? Meghan prestará su voz para la novena temporada del programa. ¡Así es! Antes de convertirse en la Duquesa de Sussex, la esposa del príncipe Harry participó en la serie de USA Network como una asistente legal que después se convirtió en abogada y se casó con el protagonista de la historia, Mike Ross, interpretado por Patrick J. Adams.

Meghan y Patrick fueron pareja en pantalla para la serie

A diferencia de Meghan, Patrick, quien también salió de la serie, regresará como estrella invitada para la temporada final. “Para Mike, esto es solo un viaje a Nueva York. Él está en Seattle; [Mike y Rachel] construyen su vida en común. Parece que le va bien”, comentó el actor a ET. “Me parece que Mike está muy bien. Suceda lo que suceda en Seattle, es muy bueno”, agregó.

A partir del testimonio de Patrick se deduce que la pareja ficticia tuvo un final feliz, después de todo. “Hay llamadas telefónicas con Rachel diciendo ‘Adiós, te amo’ y, ya sabes, creo que está el reconocimiento obvio de que ella todavía está allí y de que es parte de la trama”, explicó y luego añadió: “Somos felices. Les prometo que ellos están felices”.

La Duquesa apareció en el programa por última vez en 2018

Hubo conversaciones durante meses acerca de la posibilidad de que la ex actriz y ahora miembro de la realeza pudiera reaparecer en el drama televisivo. En enero, la empresa de cosméticos Biotulin ofreció cinco millones de dólares a NBC Universal por una aparición de cinco segundos de Meghan. ¡Es correcto! ¡Un millón de dólares por segundo!

A cambio, la empresa de cosméticos solicitó que la mamá de Archie Harrison usara Biotulin como posicionamiento del producto y el dinero sería donado a One Young World, una institución benéfica que cuenta con el apoyo de los Duques de Sussex. Asumimos que la oferta fue rechazada porque la ex actriz no aparecerá físicamente en la nueva temporada de la serie, pero al menos sabemos que su personaje tiene un final feliz, ¡tal como ella misma en la vida real!