Esta es la famosa mexicana que es la doble de la princesa Eugenie

A principios de este año, Meghan Markle y el príncipe Harry tuvieron su propia película en Lifetime y los actores que los representaron en la pequeña pantalla (Tiffany Smith y Charlie Field) eran sus impresionantes dobles. Ahora, los fanáticos han descubierto que hay otro miembro de la realeza británica que tiene un doble en Hollywood: la princesa Eugenie . Damas y caballeros, les presentamos a la actriz mexicana Karla Souza , quien es la viva imagen de la Princesa de 29 años de edad. ¿No lo crees? La prueba está en las imágenes.

La princesa Eugenie y la actriz mexicana Karla Souza son dobles Foto: @karlasouza/@princesseugenie

A pesar de que estas dos mujeres tienen procedencias muy distintas, sus rostros son increíblemente similares. La princesa Eugenia y la artista, quien es mexicana, comparten rasgos faciales fuertes y oscuros: ambas tienen el cabello castaño, cejas gruesas y una fuerte línea mandibular. Las dos también tienen brillantes ojos verdes y pueden usar un atrevido lápiz labial rojo en sus publicaciones en las redes sociales.

RELACIONADO: ¡Los festejos continúan! Eugenia de York y Jack Brooksbank celebraron su amor conunafiesta muy especial

Loading the player...

Además de sus semejanzas físicas, estas dos mujeres también coinciden en su estilo. Durante sus compromisos reales, la princesa Eugenie casi siempre utiliza maquillaje natural con tonos nude y rosa pálido. En su boda real en octubre de 2018 con Jack Brooksbank, la joven de 29 años de edad optó por un look muy ligero.

La actriz mexicana, quien participó en la exitosa serie How To Get Away With Murder, también prefiere reducir su maquillaje al mínimo. En sus publicaciones en redes sociales, donde Karla documenta su vida laboral, sus viajes y sus momentos familiares, casi siempre luce un aspecto casual y chic con el rostro desnudo. En fechas recientes, la actriz de 33 años de edad dio la bienvenida a su primogénita Gianna con su esposo Marshall Trenkmann, otra posible semejanza entre ella y la hija de los Duques de York.

Además de sus semejanzas físicas, las dos mujeres también comparten su estilo Foto: @karlasouza/Getty Images