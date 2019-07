El príncipe Harry abre su corazón sobre su hijo Archie y su madre, la princesa Diana

Como es natural, la paternidad ha dado al príncipe Harry una nueva perspectiva sobre la vida. Casi dos meses después del nacimiento de su hijo Archie Harrison con su esposa Meghan Markle , el nuevo papá pronunció un conmovedor discurso en el National Youth Mentoring Summit, durante el cual admitió que tiene una “recién descubierta claridad” al ser consciente de la posibilidad de que su pequeño siga sus “pasos” algún día.

Dirigiéndose a los asistentes el martes 2 de julio en la cumbre organizada por el Premio Diana –nombrado así en honor de la fallecida Princesa de Gales – , Harry dijo: “Estoy impresionado por algunas cosas el día de hoy, pero la más importante es el invisible modelo a seguir. Es la persona que puede estar sentada aquí hoy mismo y que no se percata de que alguien la admira, pues esa persona inspira a otros a ser más amables, mejores, más grandes, más exitosos y con mayor impacto”.

Harry continuó: “Tal vez es la recién descubierta claridad que tengo como padre al saber que mi hijo siempre observará lo que hago, que imitará mi comportamiento; tal vez algún día incluso siga mis pasos. Pero no es solo mi función como padre lo que me muestra eso; es la gente que veo todos los días y que no se da cuenta de lo mucho que inspira a quienes la observan”.

El Duque de Sussex motivó a la audiencia a ser modelos a seguir, como su mamá, y destacó que cada movimiento que cada persona hace es importante. “Mi madre, la princesa Diana, fue un modelo a seguir para gran cantidad de personas, sin darse cuenta del impacto que tuvo en muchas vidas. Ustedes no tienen que ser una princesa o una figura pública para ser modelos a seguir; de hecho, es igualmente valioso si no lo son porque es más fácil identificarse con ustedes,” aseguró Harry. “Invito a cada uno de ustedes a ver el valor que aportan a las personas que los rodean y a hacer un esfuerzo consciente para no inspirar desde el silencio y la invisibilidad, sino a asumir la tarea y ayudar a alguien a emitir su luz más brillante.”

La cumbre del martes enfatizó la importancia del poder de asesorar para cambiar las vidas de los jóvenes en el Reino Unido. El Duque de Sussex fue un orador sorpresa en el evento en Londres. Sin duda, Harry y Meghan han elegido excelentes modelos a seguir como padrinos de su primogénito. Archie será bautizado al cumplir dos meses de vida, el sábado 6 de julio. El bautismo tendrá lugar en una capilla privada del Castillo de Windsor.