La familia de Sussex no es la única parte de la realeza británica que realizará un viaje este otoño. Se ha reportado que el príncipe William y Kate Middleton harán un viaje real a Asia este mismo año. Los Duques de Cambridge esperan partir en otoño para visitar países de la mancomunidad. Si ese es el plan, es posible que el itinerario contemple Bangladesh, la India, Malasia, Singapur y Sri Lanka. El viaje a Sri Lanka ocurriría después de que el Duque viajó a Nueva Zelanda para un servicio especial en abril.

Durante el evento, el Príncipe de 37 años de edad solicitó un momento de silencio por las 258 personas que murieron en el ataque terrorista del Domingo de Pascua. No sería la primera ocasión en que los Duques viajan por Asia. En 2016, Will y Kate visitaron Bután y la India, donde recrearon la icónica fotografía de la princesa Diana frente al Taj Mahal. En 2012 la pareja viajó a Singapur y Malasia. En esta ocasión la pareja real no tendrá uno ni dos, sino tres hijos por quienes preocuparse. Aún no se sabe si el príncipe George , de cinco años, la princesa Charlotte , de cuatro años, y el príncipe Louis , de un año, acompañen a sus padres durante el viaje.

Alrededor de la fecha del viaje, George y Charlotte asistirán a la Thomas Battersea School. Si William y Kate deciden llevar a sus hijos con ellos, será un hito para el príncipe Louis pues sería su primera visita real. George y Charlotte ya son profesionales en la materia tras crear recuerdos en 2016 durante la visita real a Canadá, y después durante una visita diplomática a Polonia y Alemania en 2017.

No está claro si los Duques de Cambridge viajarán con sus tres hijos. Foto: @Getty Images

